početak ljeta

Osječko ljeto kulture

od 28. lipnja do 14. srpnja 2019.

Program:

Petak , 28. lipnja 2019.

21:00 sat

21:30 sati

Subota , 29. lipnja 2019.

19:30 sati

[U slučaju kiše održat će se u GISKO-u]

21:00 sat

21:00 sati

21:15 sati

23:00 sata

Nedjelja , 30. lipnja 2019.

18:00 sati

[U slučaju kiše održat će se na Ekonomskom fakultetu ]

18:30 sati

[U slučaju kiše održat će se na Ekonomskom fakultetu ]

19:30 sati

21:00 sat

[U slučaju kiše održat će se u SD Gradski vrt ]

21:00 sat

23:00 sata

Ponedjeljak , 1. srpnja 2019.

17:00 sati

[U slučaju kiše održat će se u Barutani]

19:30 sati

21:00 sat

[U slučaju kiše održat će se u SD Gradski vrt]

21:30 sati

Utorak, 2. srpnja 2019.

19:00 sati

20:00 sati

[U slučaju kiše održat će se u Dječjem kazalištu]

21:30 sati

Srijeda , 3. srpnja 2019.

17:00 sati

19:30 sati

21:00 sat

[U slučaju kiše održat će se u HNK]

Četvrtak , 4. srpnja 2019.

10:00 sati

17:00 sati

19:30 sati

21:00 sat

[U slučaju kiše održat će se u Dječjem kazalištu]

Petak , 5. srpnja 2019.

10:00 sati

17:00 sati

20:00 sati

[U slučaju kiše održat će se u Atriju Arheološkog muzeja Osijek ]

Subota , 6. srpnja 2019.

10:00 sati

10:30 sati

17:00 sati

18:00 sati

20:00 sati

20:30 sati

22:00 sati

Nedjelja , 7. srpnja 2019.

17:00 sati

18:00 sati

19:30 sati

21:30 sati

[U slučaju kiše održat će se u Atriju Arheološkog muzeja]

Ponedjeljak , 8. srpnja 2019.

19:30 sati

[U slučaju kiše održat će se u GISKO-u]

21:30 sati

Utorak , 9. srpnja 2019.

19:30 sati

[U slučaju kiše održat će se u GISKO-u]

21:30 sati

Srijeda , 10. srpnja 2019.

19:00 sati

21:00 sat

[U slučaju kiše održat će se u Dječjem kazalištu]

Četvrtak , 11. srpnja 2019.

19:00 sati

[U slučaju kiše održat će se na Akademiji za umjetnosti i kulturu]

21:30 sati

[U slučaju kiše održat će se u Dječjem kazalištu]

Petak , 12. srpnja 2019.

20:00 sati

21:30 sati

[U slučaju kiše održat će se u Dječjem kazalištu]

Subota , 13. srpnja 2019.

10:30 sati

19:00 sati

20:00 sati

Nedjelja , 14. srpnja 2019.

21:00 sat

[U slučaju kiše održat će se u HNK]

Zamjenski prostori u slučaju kiše:

Bliži nam se, a kakav bi to početak ljeta bio da ga ne obilježi. Ovogodišnjeodržat će se- Satellite boy, (mjesto održavanja: Perivoj kralja Tomislava)- Drago Hedl - Doljnjodravska 11, praizvedba OLJK 2019., cijena ulaznice je 50 kuna, mjesto prodaje je HNK, (mjesto održavanja: Donjodravska obala 11 - ispred bivšeg Ribarskog doma)- Promocija romana; Jasmin Imamović "Ljetopis o kralju Tvrtku", (mjesto održavanja: dvorište GISKO)- Hrvatska praizvedba OLJK 2019. - Brad Birch "Buđenje", cijena ulaznice je 30 kuna, mjesto prodajte Turistički info centar Tvrđa, (mjesto održavanja: Gradske galerije Osijek)- Animirani film "Bećarac, 1966.", (mjesto održavanja: Perivoj kralja Tomislava)- Filmska večer "Petar zecimir", (mjesto održavanja: Perivoj kralja Tomislava)- Filmska večer "Čudesne zvijeri: Grindelwaldova zlodjela (mjesto održavanja: Perivoj kralja Tomislava)- Promocija romana Jasne Horvat "Osvojski", (mjesto održavanja: dvorište III. gimnazije)- Igra s pjevanjem i nazdravljanjem Jasne Horvat "Ars Eugenium", (mjesto održavanja: dvorište III. gimnazije)- Hrvatska praizvedba OLJK 2019. Brad Birch "Buđenje", cijena ulaznice je 30 kuna, mjesto prodajte Turistički info centar Tvrđa (mjesto održavanja: Barutana)- Koncert zborske glazbe "Perpetuum Jazzile", (mjesto održavanja: Trg Sv. Trojstva)- Filmska večer "Lego film 2", (mjesto održavanja: Perivoj kralja Tomislava)- Filmska večer "Bohemian rhapsody", (mjesto održavanja: Perivoj kralja Tomislava)- Završni ispit iz glume studenata AUKOS "Crveni nosovi", (mjesto održavanja: dvorište Prehrambeno-tehnološkog fakulteta)- Izložba "American pop art", (mjesto održavanja: Muzej Slavonije)- Koncert Vokalnog sastava Akvarel "Iz sveg klasa", (mjesto održavanja: Trg Sv. Trojstva)- Drago Hedl - Doljnjodravska 11, praizvedba OLJK 2019., cijena ulaznice je 50 kuna, mjesto prodaje je HNK, (mjesto održavanja: Donjodravska obala 11 - ispred bivšeg Ribarskog doma)- Izložba "Umnažanje kao nužnost", (mjesto održavanja: Galerija Kazamat)- dječja predstava "Maca Papučarica" (mjesto održavanja: Školjka)- Drago Hedl - Doljnjodravska 11, praizvedba OLJK 2019., cijena ulaznice je 50 kuna, mjesto prodaje je HNK, (mjesto održavanja: Donjodravska obala 11 - ispred bivšeg Ribarskog doma)- Grafička radionica "Slijepi tisak", (mjesto održavanja: Galerija Kazamat)- koncert "Klasika u ozračju tambure", (mjesto održavanja: Crkva Sv. Križa)- Komedija "Kako je počeo rat na mom otoku", (mjesto održavanja: dvorište Rektorata)- Kreativne radionice "Šume pričaju", (mjesto održavanja: GISKO)- Grafička radionica "Litografija", (mjesto održavanja: Galerija Kazamat)- Samostalna izložba - Ivan Kožarić, (mjesto održavanja: Galerija Waldinger)- Humorna drama "Ellinge", (mjesto održavanja: dvorište Rektorata)- Kreativne radionice "Šume pričaju", (mjesto održavanja: GISKO)- Grafička radionica "Sitotisak", (mjesto održavanja: Galerija Kazamat)- Promocija monografije "Barokna sakralna arhitektura Đakovačko-osječke nadbiskupije", (mjesto održavanja: lapidarij Muzeja Slavonije)- Kreativne radionice "Šume pričaju", (mjesto održavanja: GISKO)- Likovna radionica za djecu "Waldingerionica: Oblik prostora", (mjesto održavanja: Galerija Waldinger)- Predavanje i radionica "Mistika", (mjesto održavanja: Muzej likovnih umjetnosti)- Grafička radionica "Sitotisak", (mjesto održavanja: Galerija Kazamat)- Koncert zborske glazbe "Ri & OS pop rock unplugged", (mjesto održavanja: Atrij Arheološkog muzeja Osijek)- Ljubavna komedija "Voliš li me", (mjesto održavanja: Barutana)- Ljubavna komedija "Voliš li me", (mjesto održavanja: Barutana)- Predavanje i radionica "Metamorfoza", (mjesto održavanja: Muzej likovnih umjetnosti)- Otvorenje murala "Oko", (mjesto održavanja: Dječje kazalište Branka Mihaljevića)- Drama "Nora - trenutak pobune", (mjesto održavanja: Barutana)- Koncert "Zvjezdan Ružić i Matija Dedić", (mjesto održavanja: dvorište Rektorata)- Promocija knjige "Glavom kroz zid", (mjesto održavanja: dvorište GISKO)- Drama "U agoniji", (mjesto održavanja: Barutana)- Promocija knjige "Selidba", (mjesto održavanja: dvorište GISKO)- Plesna predstava "Umjetnik za hitne intervencije", (mjesto održavanja: Barutana)- Dječja predstava "Bajke...i još nešto", (mjesto održavanja: Barutana)- Komedija "Brodolomke", (mjesto održavanja: dvorište Rektorata)- Okrugli stol "Umjetničko obrazovanje i likovna scena grada Osijeka", (mjesto održavanja: dvorište Akademije za umjetnosti i kulturu)- Dječje predstava "Trojica u trnju", cijena ulaznice je 20 kuna, a prodajno mjesto je DKO, (mjesto održavanja: dvorište Rektorata)- Performans i izložba "#2H", (mjesto održavanja: Amfiteatar Eurodoma)- Dječje predstava "Trojica u trnju", cijena ulaznice je 20 kuna, a prodajno mjesto je DKO, (mjesto održavanja: dvorište Rektorata)- Likovna radionica za djecu "Waldingerionica: punina i praznina", (mjesto održavanja: Galerija Waldinger)- Street art "Urbane intervencije", (mjesto održavanja: tramvajska stanica kod Perivoja kralja Tomislava)- Ambijentalna predstava "Tri Točke", (mjesto održavanja: Europska avenija 12)- Komedija "Zaljubljeni Shakespeare", (mjesto održavanja: dvorište Rektorata)[1] Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku[2] Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku[3] NSD Gradski vrt[4] Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek[5] Atrij Arheološkog muzeja Osijek[6] Ekonomski fakultet u Osijeku[7] Barutana[8] Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku