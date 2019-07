od 28. lipnja do 14. srpnja 2019.

Početak ljeta donosi Osječko ljeto kulture . Ovogodišnje Osječko ljeto kulture održat će se: Budući da se kroz dosadašnja iskustva pokazalo da jepuno pogodniji, a s obzirom na temperature i ugodniji, za održavanje programa na kojima se očekuje dolazak velikog broja gledatelja, organizatori su odlučili veliku pozornicu ostaviti na Trgu, te će, sukladno tomu, Svi programi planirani za dvorište Rektorata biti, na Trgu Svetog Trojstva. Gledalište i pozornica bit će ograđeni, a svoje mjesto moći ćete zauzeti otprilike pola sata prije početka programa, kako je to bilo i prethodnih godina. Ulaznica dakle nema, ali će ulazak u gledalište biti kontroliran i organiziran, pa vas mole za strpljenje.Danas,, na OLJK vas očekuje:Nepopravljivi romantik, vječni šaljivdžija, neizliječeni nostalgičar, oštar kritičar, neostvareni košarkaš – sve je to i mnogo više jedan od najvažnijih kantautora, pjesnika i pjevača s ovih prostora Zoran Predin. Osječka publika imat će ga prilike upoznati kroz promociju njegove druge prozne knjige "Glavom kroz zid" u kojoj se, u tridesetak proznih minijatura, suvereno kreće od tmurne političke sadašnjosti do buntovnih mladenačkih dana, od intimnih obiteljskih zgoda do žestoke kritike nacionalizma. Svejedno prepričava li stare zgode iz karijere Lačnog Franza ili kada opisuje strah od zubara, u baš svakoj životnoj situaciji on bira teži put, bez zadrške se svrstava na stranu slabih i uvijek pliva protiv struje, ne da bi bio drugačiji, već da bi ostao čovjekom. Osim promocije knjige, koja počinje u 19 sati i 30 minuta, u dvorištu GISKO-a, Predin će održati i kratak kantautorski koncert.Narodno pozorište Beograd donosi pomalo drugačije viđenje Krležina djela "U agoniji". Predstava ne započinje uobičajeno, svađom bračnog para Lenbach, u trenutku kada Austro-Ugarske Monarhije više nema i kada su pripadnici aristokracije odjednom morali zarađivati kruh kojekako i snalaziti se u novim uvjetima. U beogradskoj predstavi čitavog tog prvog čina nema; detronizirani Lenbach već je izvršio samoubojstvo, a Laura, još umrljana muževljevom krvlju, pokušava s advokatom Križovcem, čovjekom kojeg zaista i do kraja voli, nekako izaći iz te životne noćne more. Bitno za predstavu je da redateljica Ana Đorđević taj komad nije vidjela kao ‘epsku priču jedne ljubavi’, nego kao dramu ‘u zoru suvremenog doba kakvo danas znamo’. Dvoličnost, cinizam i pokvarenost advokata Križovca, koji novcem i utjecajem može kupiti sve, čak i vlastitu ministarsku fotelju, a ljubav jedne žene baciti pod noge, obrazac je društvenog procesa ‘modernizacije’ koji je započet nakon Prvog svjetskog rata i čiju zrelu fazu gledamo upravo sada. Predstava će biti odigrana u Barutani, s početkom u 21 sat i 30 minuta.