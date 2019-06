naplaćivati ulaznice

Doljnjodravska 11

numerirana

srijede, 26. lipnja 2019.

HNK u Osijeku

praizvedbu

50 kuna

reprize

30

Trojica u trnju

Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića

Rektorata

20 kuna

Buđenje

Turističkom info centru Tvrđa

30 kuna

Tekst i foto: OLJK

Po prvi put ove godine odlučeno je kako će se za tri osječke predstave (i premijere odnosno praizvedbe i reprize) u sklopu ovogodišnjeg Osječkog ljeta kulture S obzirom da je praizvedba “” ambijentalna predstava koja se odvija na originalnoj lokaciji, te je stoga sve specifično, od scene do gledališta, sjedala na postavljenoj tribini bit će. Upravo iz toga razloga, prodaja ulaznica počet će od, kada se bude znao točan broj mjesta u gledalištu. Podsjećaju, ulaznice možete kupiti na blagajni, Županijska 9, radnim danom od 9 do 13 sati, te subotom od 9 do 12 sati. Na dan izvedbe, ako ostane ulaznica, dva sata prije početka izvedbe na lokaciji održavanja predstave. Cijena ulaznice zabit će, a zaZa predstavu “” karte se prodaju uu Osijeku, Trg bana Josipa Jelačića 19, od 8 do 15 sati svakog radnog dana. Ostane li ulaznica, na dan izvedbe dva sata prije početka na lokaciji, ispred. Ulaznice za sve predstave su poZa predstavu “” ulaznice možete kupiti u, na Trgu Sv. Trojstva 5, od ponedjeljka do petka, od 10 do 14 sati. Također, ostane li ulaznica na dan izvedbe dva sata prije početka, ispred Barutane. Za ulaznicu ćete trebati izdvojiti, bilo da idete na premijeru ili reprizu.