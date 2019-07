od 28. lipnja do 14. srpnja 2019.

Početak ljeta donosi Osječko ljeto kulture . Ovogodišnje Osječko ljeto kulture održat će se: Budući da se kroz dosadašnja iskustva pokazalo da jepuno pogodniji, a s obzirom na temperature i ugodniji, za održavanje programa na kojima se očekuje dolazak velikog broja gledatelja, organizatori su odlučili veliku pozornicu ostaviti na Trgu, te će, sukladno tomu, Svi programi planirani za dvorište Rektorata biti, na Trgu Svetog Trojstva. Gledalište i pozornica bit će ograđeni, a svoje mjesto moći ćete zauzeti otprilike pola sata prije početka programa, kako je to bilo i prethodnih godina. Ulaznica dakle nema, ali će ulazak u gledalište biti kontroliran i organiziran, pa vas mole za strpljenje.Danas,, na OLJK vas očekuje:Kako nastaje skulptura? Koji je alat potreban za oblikovanje gline? Kako se glina preobražava u najrazličitija bića iz naše mašte spajajući nespojivo iz našeg okruženja? Ako vas zanimaju odgovori na ova pitanja, pridružite se radionici „Metamorfoze“ koja će biti održana u Muzeju likovnih umjetnosti od 17 sati. Voditeljica je kiparica Vlatka Škoro, koja će nakon radionice održati i predavanje.Umjetnica koja sebe naziva OKO osječkoj kulturnoj sceni i publici predstavila se na prošlogodišnjem OLJK-u kada je održala i niz radionica. Ove godine pripremila je iznenađenje u vidu murala na Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. O čemu je riječ i kako to izgleda, saznajte od 18 sati u Donjem gradu.Ova predstava odvija se po principu „kazališta u kazalištu“, prateći proces proba na predstavi „Nora – kuća lutaka“ prema originalnom dramskom djelu Henrika Ibsena. Na probama sudjeluju mladi redatelj s vrlo nadobudnim konceptom, neiskusna glumica tek primljena na plaću upravo zato da bi zaigrala Noru, i njezin stariji kolega, dugogodišnji član ansambla koji igra Norinog muža Torvalda. Tijekom proba se otkrivaju radnja i važnost Ibsenove Nore, ali i odnosi redatelja i glumaca. Situacije se izmjenjuju od komičnih do napetih, a razgovori iz laganih pošalica prelaze u oštre svađe. Pitanje je tko će popustiti kako bi predstava zaživjela – i hoće li itko? Saznat ćete to dođete li u Barutanu, u 19 sati i 30 minuta pogledati predstavu „Nora – trenutak pobune“ Umjetničke organizacije Tragači i Kazališta KNAP.Iako je prvotno planirani koncert Zvezdana Ružića i Matije Dedića otkazan, ljubitelji glazbe ipak će uživati. Zvjezdan Ružić održat će koncert nazvan Pianotron, posljednji u nizu njegovih projekata. Osim imenom, on je i konceptualno organiziran kao nijedan drugi, bez imalo pretjerivanja. Nastao je kao rezultat cjeloživotnog rada, odrastanja i traženja, kako na privatnom, tako i na glazbenom planu. Već se u samom imenu kriju instrumenti na kojima su stvorene skladbe posljednjeg albuma i prvog solo projekta: koncertni klavir i Mellotron. Dok su isti popularizirali Beatlesi, Ružić mu pristupa s neke potpuno druge, nove i inovativne strane. On pronalazi način da nešto kompleksno pretvori u nešto što je za slušanje izuzetno pitko te da nešto nezamislivo lijepo, kao što je Hrvatska i hrvatska kultura, prikaže na dosad nezamisliv način zahvaljujući odvažnom pristupu u kombiniranju instrumenata. Njegov je cilj izazvati i sebe i publiku na nešto dosad nepoznato i nečuveno te pritom u svojoj glazbi zamrznuti ljepote Hrvatske kako bi zauvijek ostale upravo onakve kakvima ih je on vidio i doživio u trenucima inspiracije. U koncertu Zvjezdana Ružića moći ćete uživati na Trgu Sv. Trojstva, od 21 sat i 30 minuta.I na kraju podsjetnik sretnicima koji su bili dovoljni brzi i uspjeli kupiti ulaznicu, kako je večeras od 21 i 30 kod bivšeg Ribarskog doma, druga od tri planirane reprize ove predstave.