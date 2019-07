od 28. lipnja do 14. srpnja 2019.

Napomena

Trg Svetoga Trojstva

održani ispred

6. srpnja 2019.

Još radionica ...

10:30 sati -

17:00 sati -

20:00 sati -

„Voliš li me?“

20:30 sati -

Početak ljeta donosi Osječko ljeto kulture . Ovogodišnje Osječko ljeto kulture održat će se: Budući da se kroz dosadašnja iskustva pokazalo da jepuno pogodniji, a s obzirom na temperature i ugodniji, za održavanje programa na kojima se očekuje dolazak velikog broja gledatelja, organizatori su odlučili veliku pozornicu ostaviti na Trgu, te će, sukladno tomu, Svi programi planirani za dvorište Rektorata biti, na Trgu Svetog Trojstva. Gledalište i pozornica bit će ograđeni, a svoje mjesto moći ćete zauzeti otprilike pola sata prije početka programa, kako je to bilo i prethodnih godina. Ulaznica dakle nema, ali će ulazak u gledalište biti kontroliran i organiziran, pa vas mole za strpljenje.Danas,, na OLJK vas očekuje:Pred nama je dosad programom najbogatiji dan Osječkog ljeta kulture 2019. godine. Čak šest programa i jedna repriza. Tijekom čitavoga dana, na svoje će doći najmlađi, jer pregršt je raznih radionica ... sve počinje od onih u sklopu Međunarodneog festivala slikovnice Čuvari priča, pod nazivom Šume pričaju, koje kreću već od 10 sati. U Galeriji Waldinger bit će održana „Waldingerionica“, radionica inspirirana izložbom Ivana Kožarića, a namijenjena djeci od 6 do 12 godina. Tema radionice „Oblik prostora“ je skulptura, a početak u 10 sati i 30 minuta. U poslijepodnevnim satima, točnije od 18, slijedi nova u nizu radionica u Kazamatu, ovoga puta riječ je o sitotisku.Putevima olovke u istraživanju tekstura, linija i formata, u 17 sati na radionici „Mistika“ u Muzeju likovnih umjetnosti, provest će vas doc.art. Marko Živković. Nakon radionice Živković će, u 18 sati i 30 minuta, održati predavanje na kojem će okupljene pobliže upoznati s mistikom u njegovim radovima. Dobrodošli su svi – od starijih osnovnoškolaca, preko mladih do odraslih osoba.Brojna će publika Osječkoga ljeta kulture 2019. imati prigodu iskusiti jedinstven glazbeni doživljaj u okviru kojega će, na zajedničkom koncertu pod naslovom RI & OS pop-rock unplugged, nastupiti čak tri izvrsna pjevačka zbora iz dva raspjevana grada – Osijeka i Rijeke! Hrvatsko pjevačko društvo „Lipa“ iz Osijeka, koje vam ne trebamo posebno predstavljati, u goste je pozvalo riječke glazbene prijatelje - Riječki komorni zbor „VAL“ i Pjevački zbor mladih „Josip Kaplan“. Posrijedi su višestruko nagrađivani i kvalitetni pjevački zborovi, a zanimljivost je, primjerice, kako je PZM „Josip Kaplan“ 2012. godine pobijedio u popularnom showu „Do posljednjeg zbora“ Hrvatske radiotelevizije. Dirigentica oba zbora je prof. Doris Kovačić. Koncert će biti održan u atriju Arheološkog muzeja, s početkom u 20 sati, a nazočit će mu i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović.Život koji smo sanjali nije se ostvario. Umjesto bračne idile koju smo planirali nakon prvotne zaljubljenosti susreli smo svoju osobnu bol od koje ne možemo pobjeći. Možemo li je nadvladati? I što nas čeka iza toga? Ljubav ili…? Ovo su neke od tema koje otvara komedija „Voliš li me?“, oživljena fantazija dvadesetogodišnjeg perioda jednoga života koji su dvoje ljudi odlučili dijeliti u ulogama ljubavnika, životnih suputnika, iskrenih prijatelja, roditelja, pa čak i žestokih suparnika te naposljetku iskonskih ljudskih bića. Sve što jedna »ljubavna« veza može podnijeti pred očima gledatelja će se i dogoditi. Mizanscena je jednostavna. Dvoje glumaca, stol i stolice, te bezbroj fiktivnih predmeta koji ne postoje samo u mašti već i u zbilji. Ovu ljubavnu komediju u Barutanu nam donosi Zagrebački glumački atelje u suradnji sa Studijem Teatra Exit. Prva je izvedba u 20 sati i 30 minuta, druga u 22.