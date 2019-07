ugodna iznenađenja

Deveti dan OLJK-a donio je brojna, kako za publiku, tako i za same sudionike.sinoć su raspjevali, a pomalo i rasplesali, brojnu publiku Osječkoga ljeta kulture 2019. pop-rock unplugged skladbama, što stranim što domaćim. U nastupima tri izvrsna pjevačka zbora iz dva raspjevana grada uživala je i posebna gošća, predsjednica Republike Hrvatske, u društvu zamjenice osječkog gradonačelnikai župana osječko-baranjskog. Zborovi su se izmjenjivali na sceni, dajući na taj način posebnu draž skladbama u koje su, svojom izvedbom, ionako već utkali ono nešto drugačije i posebno od originala. Odaziv publike, koja nažalost, nije sva mogla ni stati u atrij Arheološkog muzeja, dodatno je dokazao da ljubavni trokut, ovoga puta između publike, OLJK i HPD Lipa, ponekad može biti i pozitivan i dobar.Kada pričate priču odvoje ljudi zasigurno ne možete izbjeći stereotipe. No zato su se upravo tim životnim, bračnim, roditeljski, partnerskim ... stereotipima u komediji „Voliš li me?“, poigrali glumci Zagrebačkog glumačkog ateljea u suradnji sa. Zanimljivo je da u svemu tomu, predstava ne donosi na kraju jasan odgovor na postavljeno pitanje u naslovu. No isto tako, čovjek koji iza sebe ima 20-ogodišnju vezu morao bi biti dovoljno zreo da zna da bi sada već trebao dovoljno voljeti sebe da mu je potpuno nebitno voli li ga netko drugi. Pa makar i životni partner. Sve što jedna »ljubavna« veza može podnijeti pred očima gledatelja se i dogodi, a sve je prepušteno isključivo glumcima jer na sceni su samo njih dvoje ( i u osječkoj izvedbi u jednoj sceni slučajno zalutala mačka ) te stol i stolci.