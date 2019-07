jedanaestog dana

OLJK-a

Glavom kroz zid

U agoniji

[Foto: Marin Franov/OLJK][8.7.2019.]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

To je gluma! i to je predstava!

"Glavom kroz zid"

Najava:

Vrijeme leti. Već smo stigli doJučer je u sklopuodržana promocija knjige "" u dvorištu GISKO-a, i predstava "" u Barutani.Krleža na način Narodnog pozorišta u Beogradu, u produkciji BeoArta. "U agoniji", ali drugi i treći čin. I glumci koji krležijanski tekst izgovaraju kao da im je na materinjem jeziku. Emocije doslovno na pladnju od prve do zadnje minute. Sinoćnja predstava u Barutani pokazala je koliko je Krleža besmrtan, koliko je aktualan i stotinu godina nakon što je napisao drugi čin, ali i da moraš biti "kalibar od glumca" da bi takve uloge mogao iznijeti. A Marija Vicković, Radovan Vujović i Branko Cvejić pokazali su da to doista i jesu. U jednu ruku zahvaljujući i izvrsnoj dramatizaciji Ane Đorđević. Ljubavna drama Laure i Križovca u drugom je planu, a puna pozornost posvećena je današnjoj podređenosti ljudi kapitalu i neiskrenim odnosima u javnom i privatnom životu koji su najekstremniji odraz onoga što se začelo upravo tada.Iako je ići glavom kroz zid uvijek bolno i neki se zidovi čine nesrušljivima, glavom kroz zid moramo ići, kaže autor knjige promovirane u prepunom dvorištu GISKO-a, Zoran Predin. Glavom kroz zid je poduhvat kojim se neke stvari može pokrenuti i promijeniti svijet, dodao je, pojasnivši kako tu prvenstveno misli i na zidove koje smo davno krvlju srušili, a koje bi neki sada ponovno dizali. Kaže i kako je knjiga već u prvom krugu promocija naišla na prave ljude, na ciljanu publiku koja ju na pravi način čita i shvaća, a vjeruje da će naći put i do onih koji dosad nisu prtili njegov rad. Nakon promocije, Predin je održao i mini-koncert.