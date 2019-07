od 28. lipnja do 14. srpnja 2019.

Napomena

Trg Svetoga Trojstva

održani ispred

3. srpnja 2019.

Grafička radionica slijepog tiska

17:00 sat

Klasika u ozračju tambure

19:30 sat

Kako je počeo rat na mom otoku

21:00 sat

Početak ljeta donosi Osječko ljeto kulture . Ovogodišnje Osječko ljeto kulture održat će se: Budući da se kroz dosadašnja iskustva pokazalo da jepuno pogodniji, a s obzirom na temperature i ugodniji, za održavanje programa na kojima se očekuje dolazak velikog broja gledatelja, organizatori su odlučili veliku pozornicu ostaviti na Trgu, te će, sukladno tomu, Svi programi planirani za dvorište Rektorata biti, na Trgu Svetog Trojstva. Gledalište i pozornica bit će ograđeni, a svoje mjesto moći ćete zauzeti otprilike pola sata prije početka programa, kako je to bilo i prethodnih godina. Ulaznica dakle nema, ali će ulazak u gledalište biti kontroliran i organiziran, pa vas mole za strpljenje.Danas,, na OLJK vas očekuje:i - Nakon otvorenja godišnje izložbe članova HDLU-a Osijek, na istome mjestu, u Galeriji Kazamat, bit će održane i radionice. Prva od njih je grafička radionica slijepog tiska, koja će nas upoznati s jednom od grafičkih tehnika prezentiranom u trenutnom postavu galerije te učenjem kako je ta tehnika izvedena. Kompozicije i mogućnosti tehnike sudionici otkrivaju i stvaraju radove za koje nije potrebno puno vremena, a dobivaju brze rezultate. Slijepi tisak se izvodi bez boje, ali da bi djeci i mladima bilo zanimljivije koriste se alternativna rješenja za otiskivanje. Radionica počinje u 17 sati.I dok smo u ponedjeljak uživali u a capella aranžmanima slavonskih tradicijskih pjesama u izvođenju Akvarela, Tamburaška škola Batorek donosi nam koncert klasičnih djela na tamburici. Ponajbolji učenici tamburaških sekcija čine veliki orkestar, koji će vam se predstaviti, uz dirigente, prof. Slavena Batoreka i prof. Matka Brekala, te goste vokalne soliste, članove opere HNK, s kojima Škola godinama uspješno surađuje. Repertoarski, orkestar izvodi kompozicije pisane za tamburaške orkestre, te obrade i transkripcije klasične, zabavne i revijske glazbe. Sve to ćete imati priliku poslušati od 19 sati i 30 minuta, u Crkvi svetog Križa.- U stilu pitanja što je bilo prije - kokoš ili jaje, možemo se pitati i što je bolje - film ili predstava „Kako je počeo rat na mom otoku“. No odgovor možete saznati jedino ako dođete pogledati ovu predstavu Gradskog dramskog kazališta "Gavella" i HNK u Šibeniku. Film je zasigurno 1996. napravio prekretnicu u hrvatskom filmu 90-ih spojivši rat sa žanrom komedije. A sada je "Otok" oživio i u kazalištu, kroz adaptaciju scenarija dramaturginje Željke Udovičić Pleština te u režiji Dražena Ferenčine. Jer ova u osnovi intimna priča, utkana u turbulentne društvene okolnosti jednog razdoblja koje nas je bez sumnje odredilo, ima nam, vjerujemo, što reći i danas, na pozornici. Predstava će biti odigrana na Trgu Svetog Trojstva ( s obzirom da su svi programi iz dvorišta Rektorata izmješteni na Trg ), s početkom u 21 sat.