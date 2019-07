Eugen Savojski

[Foto: Marin Franov/OLJK][30.6.2019.]

Tekst: Biljana Kovačić/OLJK

Foto: Marin Franov/OLJK

Najava:

Treći dan OLJK-a odveo nas je u Tvrđu i tamo smo i ostali. No odveo nas je na početku i daleko u prošlost, u vrijeme kada je ovim krajem vladao. Uglavnom svi znamo da je Savojski imaoi da je tamo dolazio, no rijetki su, prije romana, znali koliko je značajan Savojski bio za završetak izgradnje Tvrđe. Povod za knjigu Jasni Horvat bila je obnova Stare Pekare u Tvrđi . Otkrila je, u dvorištu, kako je roman nazvala OSvojski želeći tim neologizmom „“ Savojskom ono što ona živi svaki dan – da je Osijek grad koji osvaja, i da je to grad koji je osvojio i velikog osvajača. Savojski ovu priču priča, otkrila je, kroz igru karata i partiju šaha, gdje svaki potez i svaka karta nose jedan događaj. Nakon promocije, dva glumca s osječke Akademije izvela su igru s pjevanjem i nazdravljanjem, pod budnim okom mentora Roberta Raponje.Večer je nastavljena na središnjem Trgu u Tvrđi, izvrsnim koncertom slovenskog. 40-ak pjevača izvelo je, kroz gotovo, dvadesetak skladbi, što hrvatskih što stranih autora, uglavnom poznatih hitova, uz neizostavnu Totovu „“ koja ih je i proslavila. Uoči koncerta otkrili su nam kako na reperotaru uvijek imaju 40-ak pjesama, ali i da stalno pripremaju neke nove. S obzirom da svi imaju različite glazbene ukuse, što će uvrstiti na repertoar odlučuju uglavnom kroz dogovore i glasovanjem. Na pripremu obično potroše oko mjesec dana, ali ako je frka mogu i u manje vremena. Svake godine izdaju i novi album, te održe godišnji koncert u Ljubljani.