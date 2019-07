od 28. lipnja do 14. srpnja 2019.

Napomena

Trg Svetoga Trojstva

održani ispred

9. srpnja 2019.

Ljubitelji plesa dolaze na svoje!

21:30 sati -

"Selidba"

19:30 sati -

Početak ljeta donosi Osječko ljeto kulture . Ovogodišnje Osječko ljeto kulture održat će se: Budući da se kroz dosadašnja iskustva pokazalo da jepuno pogodniji, a s obzirom na temperature i ugodniji, za održavanje programa na kojima se očekuje dolazak velikog broja gledatelja, organizatori su odlučili veliku pozornicu ostaviti na Trgu, te će, sukladno tomu, Svi programi planirani za dvorište Rektorata biti, na Trgu Svetog Trojstva. Gledalište i pozornica bit će ograđeni, a svoje mjesto moći ćete zauzeti otprilike pola sata prije početka programa, kako je to bilo i prethodnih godina. Ulaznica dakle nema, ali će ulazak u gledalište biti kontroliran i organiziran, pa vas mole za strpljenje.Danas,, na OLJK vas očekuje:"Umjetnik za hitne intervencije" kojeg na OLJK dovodi Plesna mreža Hrvatske promišlja poziciju umjetnika u uvjetima umjetničke proizvodnje i tržišta. Koreograf i autor Clément Layes se usmjerava na pitanje kako pod imperativom uspjeha, u kulturi koja ne trpi pogreške i posrtanje, zadržati nužno potreban senzibilitet i razlikovati umjetnički impuls od nametnutih vrijednosti. Umjetnik za hitne intervencije stoga se mora naučiti nositi s neuspjehom, jer ga neuspjeh tjera na suočavanje s vlastitim dosezima i nastojanjima, navodeći ga na alternativne izbore i pružajući mogućnost redefiniranja. Layesove ideje u ples i pokret pretaču Dina Ekštajn, Ana Vnučec, te Stevie Koglin / Šimun Stankov. "Umjetnika" možte pogledati u Barutani, od 21 sat i 30 minuta.Koja je najbolja prilika za pospremanje, za bacanje nepotrebnih, nagomilanih stvari, za pronalaženje onih za koje smo smatrali da smo ih davno izgubili, za arhiviranje, za slaganje i preslaganje? Tako opsežan zadatak čovjek si ne može davati često u životu. Najbolja je prilika za to selidba. No često selidbe znaju biti hektična pakiranja u kutije koje će ostati neotvorene. U već mitskome književnome mjestu, na sarajevskom Sepetarevcu, u stanu njegova odrastanja, u kojemu mu je umrla majka, u koji se slila većina ostavštine Stublerovih i Rejcovih, autor prebire po dokumentima, po knjigama, po materijalnim i nematerijalnim ostacima, po povijesti jedne kuferaške obitelji. U "Selidbi" Miljenka Jergovića stan na Sepetarevcu iznova se pred nama materijalizira sobu po sobu, sa svakim komadom namještaja, ali, što je još važnije, i sa svim sudbinama ljudi koji su ga nastanjivali ili pohodili. Više o Selidbi autor će podijeliti s osječkom publikom u razgovoru s Ivanom Šojat, u dvorištu GISKO-a, od 19 sati i 30 minuta.