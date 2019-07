Grafička radionica slijepog tiska

a capella aranžmani slavonskih tradicijskih pjesama

Kako je počeo rat na mom otoku

Galeriji Kazamat

Godišnju izložbu članova HDLU-a

grafičkoj radionici slijepog tiska

Tamburaška škola Batorek

Klasika u ozračju tambure

Slavena Batoreka

Matka Brekala

Franjo Batorek

[Foto: Marin Franov/OLJK][3.7.2019.]

Tekst: Biljana Kovačić/OLJK

Foto: Marin Franov/OLJK

Najava:

i za kraj večeri predstava "" obilježili su šesti dan OLJK-a , osim što možete pogledatiOsijek, održavaju se i radionice povezane s tematikom izložbe. Prva je održana jučer, a riječ je o. Kompozicije i mogućnosti tehnike sudionici otkrivaju i stvaraju radove za koje nije potrebno puno vremena, a dobivaju brze rezultate. Slijepi tisak se izvodi bez boje, ali da bi djeci i mladima bilo zanimljivije koriste se alternativna rješenja za otiskivanje.donijela je zanimljivu kombinaciju glazbenih žanrova i tehnika u svom koncertu "". Naime, ponajbolji učenici tamburaških sekcija koji čine veliki orkestar, predstavili su se sinoć u prepunoj Crkvi svetog Križa, uz dirigente, prof.i prof., te goste vokalne soliste, članove opere HNK, s kojima Škola godinama uspješno surađuje. Repertoarski, izveli su kompozicije pisane za tamburaške orkestre, te obrade i transkripcije klasične, zabavne i revijske glazbe. Voditelj i osnivač školeotkriva kako je koncert dugo pripreman, jer se spremaju za gostovanje u Francuskoj na velikom Međunarodnom festivalu klasične provenijencije 18. srpnja za koji su poziv dobili još početkom godine.Komentirali smo u najavi predstave "" da je slična dvojba onoj što je bilo prije - kokoš ili jaje, i ova što je bolje - film ili predstava. Nećemo odgovoriti na to pitanje, samo konstatirati da je predstava izvrsna! Dokazao je to i dugotrajni pljesak publike na kraju. Glumci Gradskog dramskog kazališta "Gavella" i HNK u Šibeniku zasigurno nisu imali problema s tim što je istoimeni film 1996. napravio prekretnicu u hrvatskom filmu 90-ih spojivši rat sa žanrom komedije. Čak štoviše, predstava, posebice na samom kraju, donosi i, popularno rečeno, update aktualne političke i društvene situacije kroz tonski zapis koji još jednom potvrđuje da ovo baš i nije Hrvatska za koju su se ljudi borili i ginuli početkom 90-ih. Salve smijeha tijekom čitave predstave te pomalo gorak okus koji ostavi posljednjih nekoliko minuta izvrsna su kombinacija koja nam govori da se ne trabamo prestati smijati, pa i na vlastiti račun, no i da se trebamo zapitati dokle ovako.