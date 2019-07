od 28. lipnja do 14. srpnja 2019..

1. srpnja 2019.

OLJK

Crveni nosovi

17:00 sati -

American Pop Art

19:30 sati -

A capella lokalno i globalno

21:00 sati -

Doljnjodravska 11

21:30 sati -

Početak ljeta donosi Osječko ljeto kulture . Ovogodišnje Osječko ljeto kulture održat će seDanas,, navas očekuje:Imati u svome gradu Akademiju za umjetnost i kulturu, a ne iskoristiti to u predstavljanju kulturnih potencijala domaće scene, bio bi stvano grijeh. Naravno da Osječko ljeto kulture širom otvara vrata suradnje i onima koji će jednoga dana možda postati velike zvijezde, a trenutno rade tek svoje prve korake. Upravo oni, pod budnim okom mentora Jasmina Novljakovića, održat svoj završni ispit iz glume u Dvorištu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, s početkom u 17 sati.Osječko ljeto kulture i ove godine nastavlja izvrsnu suradnju s Novi Sadom, točnije sa Srednjoeuropskim kulturnim centrom. Ovoga puta donose izvrsnu izložbu „American Pop Art“ koja će biti otvorena u Muzeju Slavonije, s početkom u 19 sati i 30 minuta. Akvarel je osječki a cappella vokalni sastav koji iza sebe ima dva albuma (Vokal patrioti, Iz sveg klasa), tri samostalna singla (Za tebe, Ljubav te Ti i ja), brojne video spotove te gostovanja i suradnje s nekim iznimno značajnim glazbenicima u Hrvatskoj. Postoji od 2008.godine, a trenutno ga čine Ozana Tomić, Nera Mamić, Ivana Marinić, Marina Hlupić, Dora Vestić), Davor Solanović, Alan Marinić i Vanja Hrvoje Dražić. Važan član je i tonski majstor Tomislav Jambrešić.Akvarelovi su vokalni aranžmani obrade pop i rock hitova strane scene te domaćih pjesama iz vremena novoga vala, ali i obrade tradicijskih slavonskih pjesama. Koncert na OLJK-U 2019. zamišljen je kao glazbeno-multimedijalno djelo i koncipiran u dva dijela. U prvom dijelu naglasak će biti na promociji albuma „Iz sveg klasa“ odnosno albuma obrada slavonskih tradicijskih pjesama, a drugi dio je predstavljanje pop- rock- jazz aranžmana pjesama s prvoga albuma Vokal patrioti te obrade brojnih svjetskih hitova poput Mercy, Under Presure, All about that bass. „Akvarelovci“ će koncert održati na Trgu Svetog Trojstva, u 21 sat.Za sam kraj četvrtoga dana OLJK-a, vrijeme je da druga runda sretnika koji su na vrijeme osigurali svoju ulaznicu pogleda ambijentalnu predstavu „Doljnjodravska 11“, nastalu prema romanu Drage Hedla. Početak je u 21 sat i 30 minuta.