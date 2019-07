V

o

k

a

l

n

o

g

s

a

s

t

a

v

a

A

k

v

a

r

e

l

Iz sveg klasa

Crveni nosovi na OLJK-u

Peter Burnes

Laurence Olivier

Jasmin Novljaković

Crveni nosovi

završni ispit 13 studenata glume AUKOS-a

American pop art

Picassove izložbe

Srednjoeuropskim kulturnim centrom

galerijom Visconti Fine Arts

američkom pop-artu

Andija Warhola

Lazar Vujić

Iz sveg klasa

Iz sveg klasa

vokalnog sastava Akvarel

[Foto: Marin Franov/OLJK][1.7.2019.]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

Najava:

Četvrtog dana Osječkog ljeta kulture održani su "Crveni nosovi", izložba "American pop art", te koncert"., prema čijem tekstu, nagrađenom 1995. u Velikoj Britaniji najvećom nagradom za dramski tekst "", poznatiji je široj javnosti kao scenarist nego kao autor dramskih tekstova. Ipak, profesorpronašao je njegov tekst "" i zaključio da će, uz manje adaptacije, biti idealan za. Radnja se odvija u srednjem vijeku, u doba kuge, a poznato je da u takvim vremenima iz ljudi izlazi ono najgore. Upravo zato do izražaja dolaze srednjovjekovni žanrovi glume – vašarski teatar, farsa s elementima uličnog teatra .... Ova je generacija studenata izvrsna, kaže profesor Novljaković, a ovaj tekst omogućio je da svatko od njih dobije i po nekoliko uloga. S druge strane, pak, dvorište Prehrambeno-tehnološkog fakulteta dalo im je priliku da okuse ambijentalnu predstavu.Nakon izvrsnena prošlom OLJK-u, zahvaljujući suradnji saiz Novog Sada iiz Ljubljane, ove godine imamo prilike uživati u. Vjerujemo da ne postoji osoba koja nije čula za, pa će to vjerojatno biti dovoljan mamac da odete do Muzeja Slavonije i razgledate izložbu. No uz njega tu je još pet autora koji su obilježili likovno stvaralštvo 70-ih i 80-ih godina prošloga stoljeća kada je ovaj pravac u pitanju. Zanimljiv je podatak da je, inače vlasnik Galerije Visconti Fine Arts, uoči Zimske olimpijade u Sarajevu, 1983. godine okupio 17 svjetski poznatih autora pop-arta i dao im zadatak da naslikaju sportove. Dvije od tada nastalih slika sada su u Muzeju Slavonije, u sklopu izložbe American pop-art. Požuriti svakako trebate, jer s obzirom da u prostor Muzeja nije stalo svih stotinjak radova koliko izložba obuhvaća, ona će se do kraja OLJK-a mijenjati.", naziv je posljednjeg albuma osječkog, no i njihovog rođendanskog dara Osječanima kojega su prezentirali na Trgu Svetoga Trojstva, u sklopu Osječkog ljeta kulture. Koncert se sastojao iz tri dijela, a upravo su pjesme s ovog albuma otvorile priču. Riječ je o obradama slavonskih tradicijskih pjesama, u nastavku su uslijedili pop- rock- jazz aranžmana pjesama s prvoga albuma Vokal patrioti te obrade brojnih svjetskih hitova poput Mercy, Under Presure, All about that bass. Akvarelovci su doveli i goste, ljude s kojima tijesno suraduju kroz svojih prvih deset godina.