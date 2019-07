od 28. lipnja do 14. srpnja 2019.

Početak ljeta donosi Osječko ljeto kulture . Ovogodišnje Osječko ljeto kulture održat će se: Budući da se kroz dosadašnja iskustva pokazalo da jepuno pogodniji, a s obzirom na temperature i ugodniji, za održavanje programa na kojima se očekuje dolazak velikog broja gledatelja, organizatori su odlučili veliku pozornicu ostaviti na Trgu, te će, sukladno tomu, Svi programi planirani za dvorište Rektorata biti, na Trgu Svetog Trojstva. Gledalište i pozornica bit će ograđeni, a svoje mjesto moći ćete zauzeti otprilike pola sata prije početka programa, kako je to bilo i prethodnih godina. Ulaznica dakle nema, ali će ulazak u gledalište biti kontroliran i organiziran, pa vas mole za strpljenje.Danas,, na OLJK vas očekuje:- Sedmi dan OLJK-a počinje već u prijepodnevnim satima Međunarodnim festivalom slikovnice Čuvari priča. Festival slikovnice "Čuvari priča" i ove će godine sudionicima osigurati zanimljive izložbe ilustracija renomiranih umjetnika, predstavljanja slikovnica, susrete s ilustratorima i piscima, radionice s umjetnicima, predstave, performanse i brojne druge sadržaje. Kao i svi programi Festivala do sada, namijenjen je, ne samo djeci, već i odraslima, koji njeguju kulturu čitanja. Ove godine posebno pozivamo da nam se pridruže oni koji osluškuju prirodu, jer Šume pričaju... već od 10 sati, u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek.- Riječ je o alternativnoj metodi za koju nije potreban klasični grafički atelje, pa čak ni grafička preša kao što je potrebna za tehnike dubokog i plošnog tiska. Putem ove radionice namjera je pokazati kako se umjetničko djelo može napraviti s materijalima koji se mogu pronaći kod kuće, koji nisu štetni za okoliš, a dobiti jako dobre rezultate. Sve to i još puno više, djeca od 5 do 12 godina, mogu saznati na radonici koja započinje u 17 sati u Galeriji Kazamat.- Izložba Ivana Kožarića u Gradskim galerijama Osijek predstavlja tek fragmentaran i sažet pogled na opsežan i važan opus ovog umjetnika, obuhvaćajući pregled radova iz različitih razdoblja kompleksnog i raznolikog umjetnikovog stvaralaštva, kao momente razvoja Kožarićeve umjetničke matrice, promišljanja oblika, praznine, kiparskog jezika. Središnji dio izložbe okuplja desetak skulptura. Kožarić je povezan i radio je s najrazličitijim materijalima, pa tako i s drvom. Bilo kao sirovim materijalom za konvencionalnije kiparenje, ili kao reciklažnim materijalom u vidu različitih dasaka i letava. Izložba će biti otvorena u 19 sati i 30 minuta u Galeriji Waldinger.Kerempuhov "Elling"- Elling Simona Benta dramska je adaptacija istoimenih poznatih romana, tetralogije norveškoga pisca Ingvara Ambjørnsena, prema čijim je djelima snimljen film 2001. godine, nominiran za Oscara za najbolji strani film. Ovu duhovitu, pomaknutu i toplu priča o tandemu društvenih autsajdera na scenu Kerempuha postavlja mladi i perspektivni redatelj Hrvoje Korbar. Promatrajući vanjski svijet iz začudne perspektive hipersenzibilnog, anksioznog i pronicljivog Ellinga koji se uz podršku svog dobroćudnog i seksom opterećenog prijatelja Kjella nakon izlaska iz mentalne institucije pokušava suočiti s izazovima svakodnevice, gledatelje se podsjeća na sve marginalce, neprilagođene i drugačije – ne samo u naizgled idiličnoj skandinavskoj zemlji, nego i ovdje, sada, u nama samima. U novoj scenskoj prilagodbi poznatoga komada za Kerempuh, uz glumačke improvizacije, crnohumornu notu, diskretne elemente komedije zablude i gotovo apsurdnu pogubljenost dvojca na potezu od mentalne institucije do, uvjetno rečeno, „normalnoga života”, nastaje predstava o (ne)snalaženju pojedinca zasutog tragikom svakodnevice, ali i humana priča o prijateljstvu i nadilaženju barijera.