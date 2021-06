53 programa

14 ljetnih dana

najvećoj kulturnoj manifestaciji

Osječkome ljetu kulture

Ivan Radić

Dražen Alerić

29. lipnj

Dan zaštitnika Grada Osijeka – svetih Petra i Pavla

13. srpnja 2021.

velika, živa pozornica i mjesto kulturnih susreta i ponajboljih umjetničkih ostvarenja

Posebno me raduje što se kroz sve ove godine Osječko ljeto kulture uspjelo nametnuti kao važna kulturna manifestacija, a ove će ga godine posjetiti i otvoriti predsjednik Vlade Republike Hrvatske g. Andrej Plenković, što dovoljno govori o kvaliteti i vidljivosti manifestacije

Program Osječkog ljeta kulture donosi visokokvalitetne programe iz područja kazališne, glazbene i koncertne, plesne, književne, likovne, novomedijske te filmske kulture, a osobito smo ponosni na činjenicu da ćemo na ovogodišnjemu OLJK-u imati čak 8 premijernih naslova

Koncertom za glasovir i simfonijski orkestar „Esseker“ Davora Bobića

Hrvatskog komornog orkestra i soliste Konstantina Krasnitskog na glasoviru

Brune Bjelinskog Mačak u čizmama

Dantea Aligherija Pakao

Hrvatskog narodnog kazališta

Dječje kazalište Branka Mihaljevića

Kako je Temnava dobila dan

Dubravka Jelačića Bužimskog

Bon ton iza duge

Dražena Alerića

Dramski studio za srednjoškolce

Tigar teatar i Teatar Fort Forno

Vedrana Klepića Tri žene

Akademija za umjetnost i kulturu

Kulturnim centrom

Ivane Klaić Močvarovci

Gradske galerije Osijek

Jennifer Tremblay Popis

dravsko čudovište

Marko Jovanovac i Studio Marivo

1.281.700,00 kn

besplatni

00-tinjak sjedećih mjesta

Program:

Utorak , 29. lipnja 2021.

21:00 sat

21:30 sat

Srijeda , 30. lipnja 2021.

19:00 sati

21:00 sat

21:00 sat

Četvrtak , 1. srpnja 2021.

10:00 sati

19:00 sati

20:00 sati

21:00 sat

Petak , 2. srpnja 2021.

10:00 sati

19:00 sati

20:00 sati

21:00 sat

21:00 sat

21:00 sat

23:00 sata

Subota , 3. srpnja 2021.

10,00 sati

19,00 sati

19,00 sati

20,00 sati

19,30 sati

21,00 sati

21,00 sati

23,00 sata

Nedjelja , 4. srpnja 2021.

18,00 sati

19,00 sati

21,00 sat

Ponedjeljak , 5. srpnja 2021.

19,30 sati

21,00 sat

Utorak , 6. srpnja 2021.

20,00 sati

21,00 sat

Srijeda , 7. srpnja 2021.

19,00 sati

21,00 sat

21,00 sat

Četvrtak , 8. srpnja 2021.

19:00 sati -

20,00 sati

19,00 sati

21,00 sat

23,00 sati

Petak , 9. srpnja 2021.

19,00 sati

19,00 sati

21,30 sat

Subota , 10. srpnja 2021.

19,00 sati

21,30 sati

22,00 sata

Nedjelja , 11. srpnja 2021.

20,00 sati

21,00 sat

22,00 sata

Ponedjeljak , 12. srpnja 2021.

19,00 sati

21,00 sat

Utorak , 13. srpnja 2021.

19,30 sati

21,00 sat

21,00 sat

Tekst: Tatjana Grganović

Čakbit će ponuđena građanima Osijeka i gostima grada nana istoku Hrvatske –. Program su na konferenciji za novinare predstavili gradonačelnik Osijekai predsjednik Organizacijskog odbora Osječkoga ljeta kulture. Osječko ljeto kulture tradicionalno će započetia nate trajati dou organizaciji i produkciji Grada Osijeka, te uz potporu brojnih gradskih institucija, a naš grad postat, naglasio je gradonačelnik., najavio je gradonačelnik Radić.Predsjednik Organizacijskog odbora Dražen Alerić istaknuo je kako se Osječko ljeto kulture 2021. svečano otvara svjetskom praizvedbom -u izvedbi, a najavio je i premijeru baletai predstaveu izvedbi osječkogpriprema dvije ambijentalne praizvedbeprema tekstu, tekoju će prema strip-slikovniciizvestiizvest će predstavu, au suradnji spremijeru predstave za djecu, tradicionalno za OLJK pripremaju premijerni naslov, a izvest će monodramu. Alerić je predstavio i zanimljiv vizualni identitet OLJK-a „“ koje se od bića s lošim namjerama kroz kulturne programe pretvara u dobro i zajedno s građanima uživa u svim gradskim događanjima. Vizualni identitet Osječkoga ljeta kulture i ove godine potpisujeU dva će tjedna kulturnih program Osijek ponovno disati kulturu, a Grad je za tu prigodu osigurao sredstva u iznosu odkako bi svi programi za posjetitelje bili potpuno. Gradonačelnik Radić je, pozvavši građane na ovogodišnji OLJK, naglasio kako svake godine programi Osječkoga ljeta kulture izazivaju veliko zanimanje građana, traži se stolac više, a nemjerljiv doprinos „ljeto“ ima u podizanju kulturnoga identiteta grada na Dravi.Pridržavajući se svih važećih epidemioloških mjera, ispred glavne pozornice osigurano je 3, a na ulazu će se kao i prošle godine, mjeriti temperatura.- Davor Bobić - KONCERT ZA GLASOVIR I SIMFONIJSKI ORKESTAR ''ESSEKER''[Lokacija: Park kralja Petra Krešimira IV]- koncert Wolfgang Amadeus Mozart[Lokacija: Park kralja Petra Krešimira IV]- Vladimir Frelih „SUPERBUBBLE“, ambijentalna instalacija[Lokacija: Kulturni centar Osijek]- Bruno Bjelinski "MAČAK U ČIZMAMA", balet[Lokacija: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku]- koncert - ALJOŠA JURINIĆ, glasovir[Lokacija: Kulturni centar Osijek] SNOVOSLOVCI , kreativne radionice[Lokacija: GISKO]- izložba: Vladimir Frelih, Ana Petrović, Josip Kaniža, Miran Blažek, Domagoj Sušac, Zlatko Kozina i Robert Fišer "ISTOČNI GRIJEH"[Lokacija: Muzej likovnih umjetnosti]- Promocija romana za djecu i mlade: Damir Hoyka "PUSTOLOVINE TIZI ENILI: EKSPERIMENT"[Lokacija: Terasa Kulturnog centra Osijek]- drama Davor Špišić "ALABAMA"[Lokacija: Park kralja Petra Krešimira IV. ] SNOVOSLOVCI , kreativne radionice[Lokacija: GISKO]- izložba "SNOVOSLOVCI"[Lokacija: Kulturni centar Osijek]- promocija knjiga: Zoran Ferić – PUTUJUĆE KAZALIŠTE, Želimir Periš – MLADENKA KOSTONOGA[Lokacija: Terasa Kulturnog centra Osijek]- festival pričanja priča "PRIČIGIN"[Lokacija: Terasa Kulturnog centra Osijek]- drama za djecu: Dubravko Jelačić Bužimski "KAKO JE TEMNAVA DOBILA DAN"[Lokacija: Perivoj kralja Tomislava]- filmska večer: VELIKO PUTOVANJE[Lokacija: Šetalište uz Secesijski zdenac]- filmska večer: NOŽ U LEĐA[Lokacija: Šetalište uz Secesijski zdenac]- kreativne radionice: SNOVOSLOVCI [Lokacija: GISKO]- samostalna izložba: Nives Kavurić Kurtović "ODA RUCI"[Lokacija: Galerija Waldinger]- promocija knjiga: Edi Matić "POP", Boba Đuderija "DA SE NE BACI"[Lokacija: GISKO]- promocija knjige: Jasen Boko "ŽIVOT I SMRT UZ SVETU RIJEKU"[Lokacija: GISKO]- koncert: VLATKO STEFANOVSKI TRIO[Lokacija: Dvorište Stare pekare]- repriza drame za djecu: Dubravko Jelačić Bužimski "KAKO JE TEMNAVA[Lokacija: Perivoj kralja Tomislava]- filmska večer: FRKA[Lokacija: Šetalište uz Secesijski zdenac]- filmska večer: SLUŽBENE TAJNE[Lokacija: Šetalište uz Secesijski zdenac]- fotografski projekt: Damir Hoyka "CITY ART"[Lokacija: Pješački most]- izložba i video projekcije: OLTTIMES koncept[Lokacija: Trg Vatroslava Lisinskog (katakombe 6)]- koncert: JAZZ ORKESTAR HRT-a & DARKO RUNDEK[Lokacija: Park kralja Petra Krešimira IV. ]- predstavljanje monografije: Katarina Horvat-Levaj i Margareta Turkalj Podmanicki "PALAČA SLAVONSKE GENERALKOMANDE U OSIJEKU"[Lokacija: Trg Sv. Trojstva]- satirična ljubavna komedija: Miloš Radović "UVIJEK ĆE NAM OSTATI LJUBAV"[Lokacija: Park kralja Petra Krešimira IV.]- izložba: Jaka Babnik, Simon Hudolin-Salči & Mateja Rojc, Mladen Stropnik, Mario Čaušić, Krunoslav Dundović "WHY SO SERIOUS?"[Lokacija: Galerija Knifer]- dramatizacija strip slikovnice: Dražen Alerić "BON TON IZA DUGE"[Lokacija: Park kralja Petra Krešimira IV.]- filozofski razgovor: O DRUŠTVENOJ (NE)RELEVANTNOSTI FILOZOFSKOGA MIŠLJENJA[Lokacija: GISKO]- koncert: IDA GAMULIN, glasovir[Lokacija: Kulturni centar Osijek]- repriza dramatizacije strip slikovnice: Dražen Alerić "BON TON IZA DUGE"[Lokacija: Park kralja Petra Krešimira IV.]Oljkić (premijera predstave za djecu OLJK 2021.): Ivana Klaić "MOČVAROVCI"[Lokacija: Kulturni centar Osijek]- promocija knjige: Mia Dimšić "CESTA DO SNA"[Lokacija: Terasa Kulturnog centra]- izložba: Matija Žeravić "BUDIMSKI SLIKAR MATIJA ŽERAVIĆ (1702.-1771.)"[Lokacija: Muzej likovnih umjetnosti]- drama: Vladimir Posavec-Tušek "TESLA – PRILAGOĐAVANJE ANĐELA"[Lokacija: Park kralja Petra Krešimira IV.]- drama: Vladimir Posavec-Tušek "TESLA – PRILAGOĐAVANJE ANĐELA"[Lokacija: Park kralja Petra Krešimira IV.]- Oljkić (predstava za djecu): Autorski projekt: Marijana Matoković, Lidija Kraljić, Ivana Pedljo, Tihana Strmečki, Nina Horvat "GENERACIJA X Y Z"[Lokacija: Kulturni centar Osijek]- street art: URBANE INTERVENCIJE[Lokacija: Tramvajska stanica kod Perivoja kralja Tomislava]- drama: Vedrana Klepica "TRI ŽENE"[Lokacija: Muzej likovnih umjetnosti]- Oljkić (predstava za djecu): Mario Jakšić i Morana Dolenc "LABORATORIJ ŽIVOTA"[Lokacija: Kulturni centar Osijek]- repriza drame: Vedrana Klepica "TRI ŽENE"[Lokacija: Muzej likovnih umjetnosti]- ambijentalna predstava: Dante Alighieri "PAKAO (pandemije, potresa, pohlepe i požude)"[Lokacija: Amfiteatar kod Barutane]- završni koncert Oljkić-a: Glazbena škola Franje Kuhača Osijek[Lokacija: Terasa Kulturnog centra]- drama: Nikolina Bogdanović "DA SAM PTICA"[Lokacija: Park kralja Petra Krešimira IV.]- repriza ambijentalne predstave: Dante Alighieri "PAKAO (pandemije, potresa, pohlepe i požude)"[Lokacija: Amfiteatar kod Barutane]- promocija strip slikovnice: Dražen Alerić "BON TON I KLJUČ SVEMIRA"[Lokacija: Terasa Kulturnog centra Osijek]- monodrama: Jennifer Tremblay "POPIS"[Lokacija: Barutana]- promocija knjige: "2OLJK-ovih! RAZGOVORI UGODNI"[Lokacija: GISKO]- repriza monodrame: Jennifer Tremblay "POPIS"[Lokacija: Barutana]- drama: Monika Herceg "GDJE SE KUPUJU NJEŽNOSTI"[Lokacija: Park kralja Petra Krešimira IV.]