Najava:

Izložba „“ otvorena je u. Izložbu je otvorio župan osječko-baranjske županijenaglasivši kako je izložba rezultat izvrsneGradskog muzeja Subotica i Muzeja likovnih umjetnosti, a sjajno je što se uklopila u Osječko ljeto kulture kako bi svi naši sugrađani mogli upoznati ovog. Zamjenik gradonačelnikačestitao je Muzeju likovnih umjetnosti, ali i naglasio kako je ova institucija kulturu i za vrijeme najžešće pandemije držala „“ pokazavši kako je Osijek doista grad kulture. Kustosica i autorica izložbeistaknula je kako je ovo dosta nepoznat autor, no zahvaljujući brojnim terenskim istraživanjima uspjela je pronaći brojne njegove radove uglavnom u, ali i u samom je Osijeku pronašla jedan njegov rad i to u Franjevačkoj crkvi. Kustoskaže kako jebio cijenjeni majstor mađarske prijestolnice hrvatskoga podrijetla koji nije signirao niti jedno svoje djelo, a time je i istraživački rad bio zanimljiviji. Postav obuhvaća nekoliko originala, te nekoliko reprodukcija, a dolaze iz Sombora, Osijeka, Visokog i nekoliko gradova iz Mađarske. U stručnoj je literaturi slabo poznat, no ovom izložbom njegov je opus objedinjen i valoriziran, zaključuje Roth.Ogromno je zanimanje izazvala i drama „. U ovoj vrlo intimnoj predstavi u zadnji su Teslin predsmrtni (zamišljeni) intervju za „“ maestralno kreiralikao misteriozni novinar ikoji je ujedno i redatelj i dramaturg predstave. U ulozi Nikole Tesle Vladimir Posavec – Tušek briljira kao začudni znanstvenik, a ideja je bila Teslu pokazati onakvim kakav je bio: naš čovjek s kojim se može razgovarati, Nikola otvorene. Radio sam predstavu o Nikoli i posljednjem trenutku njegova života, odnosno prvom satu njegove smrti, a g. Smith predstavivši se kao novinar zapravo je došao po tajnu pomicanja zvjezdanih i planetarnih putanja u cilju postizanja čovjekove besmrtnosti, pojašnjava Posavec-Tušek. Misterioznog gospodina Smitha igra Momčilo Otašević, višestruko nagrađivani kazališni, filmski i televizijski glumac koji nam je ispričao kako ih je obojicu zanimala Teslina duhovnost, njegova unutarnja strana i ono što je o njemu manje poznato, a ne samo ono što su ljudi vidjeli, iskoristili i ukrali od ovog velikana znanosti. I jedna i druga izvedba bile su ispunjene do posljednjeg mjesta, a gromoglasni pljesak potvrdio je obojici umjetnika da je predstava jedinstvena kazališna poslastica!