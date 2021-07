Why so serious?

galeriji Knifer

HDLU Osijek i Međunarodnog grafičkog centra iz Ljubljane

Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku

Božidar Zrinski

dugogodišnje suradnje

Jaka Babnik

disfunkcionalne i svakodnevne stvari

Mario Čaušić, Krunoslav Dundović

Simon Hudolin i Mateja Rojc

Mladen Stropnik, Sonja Vulpes

Igor Loinjak

Danijela Klobučar

plavičasta, svemirska, emotivna i mistična

Bon Ton iza duge

Areta Ćurković

Dražena Alerića

Osunčanog Ljubičastog Kvadranta

Stjepko Galović alias Kandžija

svi živimo ono što radimo, osjećamo i mislimo i to smo večeras i pokazali

Davor Molnar

Tončica Knez i Lorna Kalazić Jelić

Stjepku Galović – Kandžija

Igor Elek

Gordanu Marijanoviću

Tekst: OLJK

Foto: Marin Franov/OLJK

Najava:

“ izložba je otvorena uu organizacijiu suradnji s. Kustosnaglasio je kako je izložba rezultatosječkih i slovenskih umjetnika, a predstavlja radove i teme koji u ovime teškim vremenima progovaraju o umjetnosti kroz humor i opuštenu svakodnevicu. Jedan od autorapredstavio je rad „Why so serios?“ koji je kustos i preuzeo kao naziv cjelokupne izložbe. Babnik ističe kako je fotografirao potpunoispunjene humorom i ukoričio ih u knjigu koja je također potpuno disfunkcionalna. Uz Babnika izlažu iiz Osijeka i SmallbutDangers (),iz Ljubljane. Zavidan broj gledatelja na izložbi pozdravio je iu ime Hrvatskog društva likovnih umjetnika Osijek naglasivši kako se i osječka ekipa izvrsno uklopila u koncept izložbe i neopterećeni pristup umjetničkom radu. Izložbu je čestitavši autorima otvorila voditeljica Odsjeka za kulturu grada OsijekaUslijedila jepraizvedba predstave „“ u kojoj nam je redateljicakroz svoju dramatizaciju predstavila istoimenu strip-slikovnicu. Autor kaže da je riječ o priči iz budućnosti, ali i onome kako bi Zemlja trebala izgledati, govori o ljubavi, prijateljstvu, toleranciji i svim onim pozitivnim vrijednostima koje ponekad zaboravljamo. Ideja za strip-slikovnicu nastala je tražeći primjeren i neobičan način za obilježavanje 20. obljetnice Osječkoga ljeta kulture ili u ovoj priči(OLJK). Za nekoliko dana uslijedit će i promocija nove strip slikovnice koju je Alerić ponovno realizirao s provjerenim suradnikom ilustratorom Draženom Jerabekom.Glazbu je za predstavu skladao poznati osječki glazbenikkoji je s veseljem prihvatio poziv redateljice i kaže kako ga je ponio entuzijazam i zarazna energija polaznika Dramskog studija za srednjoškolce.Areta Ćurković za ovu je praizvedbu napisala i dramatizaciju, te potpisuje režiju. Istaknula je kako je najponosnija na svoje polaznike koji su napravili sjajan posao, svi su disali kao jedan organizam i „“ dodaje Ćurković i zaključuje kako smo svi mi jedinstvena bića koja mogu, svatko na svoj način, dati nešto svom gradu i planeti. Kroz sve izazove prošlo je 27 polaznika i sjajnih suradnika koji su doista napravili odličan posao: scenograf, kostimografkinje, skladatelje, oblikovatelj rasvjete, a posebnu zahvalu Areta je uputila glumcukoji je bio zadužen za scenski pokret, šminku i masku.Ćurković naglašava da je najvažnije da su ovi mladi ljudi prešli svoje granice, pobijedili svoje strahove i proizveli ljubav! Praizvedba B na rasporedu je u srijedu, 8. srpnja 2021., u 21 sat na glavnoj festivalskoj pozornici.