Tekst: Tatjana Grganović

Foto: Marin Franov/OLJK

Prvim odpred prepunim je gledalištem glavne pozornice, u, svečano otvoreno Osječko ljeto kulture 2021 . Riječ je o svjetskoj praizvedbi koncerta za glasovir i simfonijski orkestar „u izvedbiuz solistuna glasoviru pod ravnanjemGradonačelnik Osijekaistaknuo je kako je ovo prvi put u 21 godinu da je predsjednik Vlade otvorio Osječko ljeto kulture, te da to govori o pozicioniranju Osijeka naHrvatske i da je kultura jedan od ključnih čimbenika gospodarskog rasta grada, ali i srž njegova urbanog identiteta. Župan osječko-baranjske županiječestitao je organizatorima, te naglasio kako Osijek mora biti središte istoka Hrvatske u sportskom, gospodarskom, društvenom, političkom i kulturnom životu, a tome doprinosi i Osječko ljeto kulture. Manifestaciju je otvorio predsjednik Vlade RHistaknuvši kako OLJK simbolizira kreaciju, umjetnost i sve ono što brojni umjetnici žele pružiti svim posjetiteljima. Osvrnuvši se na uvjete pandemije rekao je kako je Hrvatska bila otvorena za kulturne sadržaje više od ostalih zemalja, te da je Ministarstvu kulture i medija bilo zadovoljstvo i konkretnom potporom podržati održavanje ove manifestacije.Nakon pozdravnih govora Hrvatski komorni orkestar izveo je koncert „Esseker“ - djelo inspirirano gradom Osijekom, nastalo u razdoblju od 2017. do 2019. godine kao skladba u tri dijela () vođena idejnom niti –kroz grad na Dravi rekao je skladatelj, pedagog i organizator Davor Bobić i dodao kako jednostavno obožava vožnje osječkim tramvajem, te da ih je morao opisati glazbom. „“ i zaključio kako je za njega i njegovu obitelj osobita čast da njegovo djelo otvara Osječko ljeto kulture.Nakon ove praizvedbe Hrvatski komorni orkestar izveo jeu C-duru K.425 „Linz“ Wolfganga Amadeusa Mozarta, a gledatelji su glazbenike nagradili velikim pljeskom.Programi Osječkoga ljeta kulture održavat će se na 14 lokacija do 13. srpnja 2021.