Tekst: OLJK

Foto: Marin Franov/OLJK

Najava:

, vrlo posjećena programa, obilježila su drugi dan Osječkoga ljeta kulture 2021. Prostorna slika, instalacija „“ apstraktna je forma koja je jedna vrsta, i estetski je rad sam za sebe, naglasio je na otvorenju ambijentalne instalacije uautor. Prvi je ovo rad takve prirode u Kulturnom centru, a cijela ideja naslanja se na jedan proces stvaranja koji se u Njemačkoj zove „“ – odnosno da se neki postotkom troškova pojedinog projekta financira i instalira javna umjetnost. Ovo jebudući da se umjetnicima otvara jedan posve novi prostor za djelovanje, dodaje Frelih. U duhu Kulturnoga centra pronašli smo način da ono što imamo učinimo savršenim u određenim okolnostima, rekao je ravnatelj Kulturnog centra Osijekte dodao da će ova instalacija biti na zidovima najmanje dvije godine, te da će ovaj koncept uređenja ostati dobra praksa koja će izrasti u nove suradnje i nova inovativna rješenja. Kustosica i autorica inicijalnog koncepta izložbenaglasila je kako je riječ o intervenciji koja je ušla u dijalog s prostorom te ga na taj način oplemenila i donosi usmjerenje i otvorenost ka suvremenoj umjetnosti.Uslijedila su dvadogađaja posve različitog karaktera. Uizvedena je premijera baleta“, dok je na glavnoj festivalskoj pozornici koncert održao jedan od ponajboljih hrvatskih pijanista. Ljubitelji klasične glazbe došli su na svoje izrazivši svoje oduševljenje ogromnim pljeskom! Zanimljivost je da je Jurinić više puta nastupao u Osijeku, neki od njegovih prvih nastupa bili su ukada je imao tek osam ili devet godina, a istaknuo je kako mu je čast nastupiti nai to na otvorenome. Jurinić je dodao kako su nastupi na otvorenome izazov budući da je nemoguće postići apsolutnu tišinu uobičajenu za koncerte klasične glazbe, no to daje dašak svježine i približava nas vremenu od prije stotinjak godina kada su se recitali po prvi puta izvodili. Jurinić je na zadovoljstvo publike, osim posvete Beethovenu u povodu 250. obljetnice njegova rođenja izveo i djela Schumanna i Mendelssohna koji su djela skladali u svrhu podizanja spomenika Beethovenu u njegovom rodnom Bonnu.Istovremeno, u HNK-u u Osijeku izvedena je doista čarobna i po svim obilježjima bajkovita premijera baleta Brune Bjelinskog „“. Redateljica i koreografkinjaizrazila je zadovoljstvo što je baš u Osijeku po četvrti put postavila ovu baletnu bajku koju je već režirala u. Ovo je uprizorenje specifično po mnogočemu, dodala je Gvozdenović, s obzirom na to da je u ovoj postavi mnogo manje plesača, no tim je bio veći entuzijazam i radost u pripremi projekta. Zdušno smo se primili posla, osobito nakon velike stanke zbog pandemije i gostujući plesači donijeli su novu svježinu, izvrsnu tehniku i svi zajedno omogućili su ovo vrsno uprizorenje., umjetnički voditelj, balet-majstor i član baletnog ansambla HNK u Osijeku, istaknuo je kako je ova baletna predstava „“, predstava za djecu i odrasle, ali i istinski klasični balet po svojoj formi, vrlo zahtjevan i tehnički težak za izvedbu budući da većina pleše i po nekoliko uloga. Ognjenović je izrazio nadu da će se u Hrvatskom narodnom kazalištu vrlo uskoro proširiti toliko željena treća (baletna) scena. Sljedeću izvedbu „Mačka u čizmama“ gledatelji će moći vidjeti 5. srpnja u sklopu OLJK-a, a predstava će se u novoj sezoni naći i u redovnom repertoaru nacionalne kazališne kuće u Osijeku.