O društvenoj (ne)relevantnosti filozofskoga mišljenja

Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Marijan Krivak i Srećko Horvat

Igora Loinjaka

razni spektakli, medijske manipulacije, upravljanje ljudima

misliti

filozofiraju

Ide Gamulin

Kulturnog centra

Nedovršena priča

Schuberta, Dore Pejačević, Chopina

Dore Pejačević

Borisa Papandopula

Zdenkin striptiz

Dramskog studija za srednjoškolce Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića

Bon Ton iza duge

Dražena Alerića

Arete Ćurković

Najava:

Filozofski razgovor „“ vodili su uuz moderatora. Marijan Krivak ističe kako je važno ukazati na to kako mišljenja zapravo nema, kaže kako postoje raznona različite načine i zato je priča o tome važna kako bismo prizvali u sjećanje nešto što je nekada postojalo i ono što nas čini ljudima:. Misliti znači biti čovjekom, a kad od toga odustanemo nismo više sigurni tko smo. Tu smo zato da se pitamo i propitkujemo koji je smisao naše egzistencije, dodaje Krivak. Igor Loinjak naglasio je kao je u narodu uvriježeno loše mišljenje o ljudima koji „“, odnosno za njih se misli da pričaju nešto što nema veze sa stvarnošću. Misliti je pozitivno i nešto čemu bi svatko od nas trebao težiti, a kroz razgovor želimo ukazati koliko je mišljenje povezano s političkom dimenzijom i nametnutim stavovima, te na koji način nametnute stavove promišljati u odnosu prema znanstvenim paradigmama i na koji način nam znanost kada se spoji sa filozofijom može pomoći u tome da pokušamo doći do svoje istine, zaključuje Loinjak.Koncertna glasoviru održan je na platou ispredpred velikim brojem ljubitelja klasičnog glazbenog izričaja. Ida Gamulin izrazila je zadovoljstvo što ponovno nastupa u Osijeku i to po prvi puta na otvorenom. Program „“ Ida Gamulin odabrala je tako da korespondira sa skladateljima koji nisu završili svoj put, poputčiji je život prekinut u ranim godinama, no njihova djela pričaju i danas. Koncert je započeo Schubertovom Sonatom u B-duru , potom nastavljen Chopinovim Nocturnom, predstavila je i bogatu hrvatsku glazbenu ostavštinu. Posebno se prisjetila ii odsvirala njegov „“ u povodu 30 obljetnice njegove smrti. Ida Gamulin hrvatska je pijanistica svjetskoga glasa, vodeće ime hrvatskog pijanizma srednje generacije, a ovim je osječkim koncertom na „ljetu kulture“ obilježila 35 godina umjetničkog rada.Na glavnoj se festivalskoj pozornici ponovno dogodila čarolija kada je nova „ekipa“izvela praizvedbu B predstave „“. Ponovno je gledalište bilo ispunjeno do posljednjeg mjesta, a lijepa priča o ljubavi, prijateljstvu i dobroti autorau dramatizaciji i režiji, s novim je postavom mladih glumaca dobila novu, posebnu svemirsku dimenziju šireći univerzalnu poruku ljubavi i pozitivne energije.