Najava:

Vrijednu monografijuPALAČA SLAVONSKE GENERALKOMANDE U OSIJEKU predstavili su, uz autorice,. Katarina Horvat-Levaj istaknula je kako je ova palače svojevrsnanekadašnje važnosti utvrđenog grada Osijeka na graniciprema. Dvije karizmatične osobe zaslužne su za njezinu gradnju – komandant Osijeka generali predsjednik dvorskog ratnog vijeća princ. Svojim visokim arhitektonskim obilježjima uklapa se u cijeli niz reprezentativnih građevina Habsburške monarhije i do danas je sačuvala dio izvornih obilježja barokne palače zaključila je Horvat-Levaj. Margareta Turkalj Podmanicki zahvalila ješto su poduprli i prepoznali njihov rad i temu koja je važna za grad i građane. Istraživanje započelo na poziv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a morale smo potegnuti i do Beča i Budimpešte kako bismo istražile i druge gradove i utvrde koji su dio cjeline kojoj i Tvrđa pripada, dodaje Turkalj Podmanicki. Palača svojim arhitektonskim vrijednostima može ravnopravno parirati sličnim građevinama i utvrdama izvan Hrvatske jer i sam njezin projekt dolazi iz Beča te je njezin značaj puno širi od lokalnog. Vjerujemo kako će se ova monografija moći iskoristiti i u promociji grada i regije.Uslijedila je sjajna izvedbau satiričnoj ljubavnoj komediji“ u režiji. Ponovo se tražio stolac više, a gledateljima nije bilo teško čak i stajati cijelu izvedbu kako bi odgledali izvrsnu predstavuJelena Miholjević kaže kako je tekst sjajan te da ih publika s veseljem prihvaća na svim gostovanjima, a cijeli život je željela igrati baš s Draženom Čučekom koji je, kaže, beskrajno duhovit, vrelo šarma, te da iznimno brine o suigri na sceni. U tijeku je svojevrsna turneja u kojoj će odigrati čak 25 predstava u nizu. Nježna je to i pomalo uznemirujuća komedija o metamorfozama ljubavi u kojoj se propitkuje zajedništvo dvoje ljudi koje u trenutcima krize i nerazumijevanja, razdvajanja i mirenja, može održati samo ljubav. Dražen Čuček otkrio nam je kako je riječ o ciničnoj, ali optimističnoj predstavi (u originalu „Čorba od kanarinca“) u kojoj se muškarac u pedesetim godinama (u kojima je i sam) jednostavno ne želi oženiti, ne želi reći da! Njemu je dobro, no Jelena ima drukčiju ideju, a on se domisli i predlaže da se u pet minuta pred vjenčanje - isproba brak: “”, kaže on, pretvarajući prostor scene u niz situacija kroz koje će gledatelji zaviriti u sve ono što im donose sljedeća desetljeća. Gledatelji su Jelenu i Dražena, glumce doista magične osobnosti, nagradili dugotrajnim pljeskom, a mnogi su nam došapnuli kako jedva čekaju neko novo gostovanje Teatra Rugantino!