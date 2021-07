Međunarodnog festivala slikovnice „Čuvari priča“

Tekst: OLJK

Foto: Marin Franov/OLJK

Najava:

Prvi dan, čije su radionice ove godine objedinjene temom „", svojim jepriredio dan prepun. Uz lagano zagrijavanje kroz izradu festivalskih zastavica, preko priče za malene Snovoslovce i glazbenog, uslijedile suuvaženih gostiju predvođene jakim domaćim umjetničkim snagama.posjetiteljima su pokazali zbog čega je naš Festival slikovnice iz godine u godinu sve. Snovoslovci svoj program nastavljaju i u sljedeća dva dana.ugostio je dugo planiranu izložbu „“ sedam autora: VKustosica izložbeistaknula je kako je ova izložbaOsječkoga ljeta kulture i Muzeja likovnih umjetnosti. Ambicija je kroz nekoliko godina prezentirati osječku umjetničku scenu kroz tematske cjeline i time promovirati naše umjetnike. Šest je autora i jedna autorica stasalih nakoji svatko imaju „svoju sobu“ u MLU koje se na neki način prelijevaju jedna u drugu, a zajednički im je nazivnik apstrakcija, dodala je Radoš. Autor koncepta izložbe Vladimir Frelih naglasio je kako je ova izložba ishod nastajanja jedne scene koja promišlja najviše vrijednosti uPriprema izložbe trajala je nekoliko godina, trebala je biti postavljena na prošlome „ljetu“ no zbog poznatih pandemijskih uvjeta ona je postavljena tek ove godine, no kvaliteta ove izložbe je nesaglediva, dodao je Frelih. Ravnatelj Muzeja likovnih umjetnostiizrazio je zadovoljstvo što je izložba konačno postavljena i pokazuje skupinu zrelih osječkih autora koji promišljaju na jedan poseban način. Osječko ljeto kulture etablirana je priča, a mi s ovom grupacijom stvaramo jedan novi brend. Izrazio je nadu kako će ova izložba biti postavljena i u drugim gradovima i to ne samo u Hrvatskoj.Nakon otvorenja izložbe mnogi su posjetitelji pohitali i ukako bi poslušali razgovor i promociju knjige pozantog fotografa“. Knjigu je uz autora promovirao poznati osječki ilustrator, umjetnik, profesorkoji je naglasio kako se Hoyka bavi temomi u nekoj svojoj viziji promišlja o promjeni u prisutpu djeci u školskom sustavu dajući im kreativnost. Nije riječ samo o kreativnosti u likovnom području već i u prirodnim znanostima, ali i u fizičkom smislu. Implicira da mladi ljudi imaju puno više sposobnosti no što smo mi u stanju kod njih potaknuti i knjiga pomaže da se probudimo. Hoyka nas kroz čitanje uvodi u priču i promišljanje o našoj svrsishodnosti i postojanju na zemlji, zaključio je Jerabek. Damir Hoyka rekao je kako je znanstvena fantastika neodvojivi dio njegova života od najranije dobi, a kada se ne može izraziti fotografijom poseže za pisanom riječi. Kako i sam kaže, to nije znanstvena fantastika, to je naša bliža budućnost za koju se pripremamo mentalno, sociološki, ekonomski. „Uvijek sam gledao prema zvijezdama i pitao se kad ću ja tamo, i to se još uvijek pitam“, kaže Hoyka. „Pustolovine Tizi Enili: Eksperiment“ bavi sei pitanjem možemo li naš obrazovni sustav učiniti atraktivnijim djeci, da trče u školu, a ne da iz nje bježe. Ova knjiga nije SF već je alternativna stvarnost, zaključuje Hoyka.Predstava „“ u izvedbiodržana je sinoć pred prepunim gledalištem, uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera. Autor, Osječaninza ovu je dramu još 2008. dobio nagradu „“ (do sada ih je nakupio već pet), a po prvi puta postavljena je na kazališne daske u Gavelli 2010. godine također pod redateljskom palicom. I prvi i drugi puta ostala je aktualna po svojoj tematici budući da su se pitanja egzila, doma, dolazaka i odlazaka ponovno užarila, no neke dimenzije postale su posve drukčije, pa tako i „čitanje“ drame redatelja Harjačeka istaknuo je Špišić.zaradili su zaslužen i dugotrajni pljesak osječke publike koja Kazalište Virovitica uvijek dočekuje s oduševljenem.