Nakonkoje će svoje sjedište graditi upotpisao je Ugovor o osnivanju i prijenosu prava građenja sa. Time je ona službeno postala peti stanar, gdje su preostala još četiri slobodna zemljišta.Sedmi odjel iz Zagreba tvrtka je koja se bavi, a zapošljava oko. Jedna je odu Europi, a osim u Zagrebu, svoju infrastrukturu ima i ui drugim europskim gradovima. Za Osijek su se, kažu, odlučili jer seu Hrvatskoj nije dosjetio izgraditi takvu infrastrukturu, a pozitivno ih je iznenadio i odnos gradske uprave prema investitorima i ovome projektu.Tako je, savjetnik Uprave za poslovni razvoj tvrtke Sedmi odjel, najavio izgradnju nove poslovne zgrade površine 1625 četvornih metara. Planiraju je izgraditi do jeseni 2023. te odmah potom i zaposliti desetak ljudi. Nakon toga dodatno će se razvijati i širiti poslovanje, a očekuju kako će zapošljavati od 10 do 20 ljudi godišnje.– kazao je Gregurević., viši savjetnik Grada Osijeka za EU programe i projekte, pojasnio je kako su stvoreni svi uvjeti za poslovanje budućih stanara IT parka. – Dobili smo uporabnu dozvolu i ovaj dio projektne aktivnosti oko izgradnje komunalne i prometne infrastrukture je završen. Preostaje još izgradnja središnje zgrade i očekujemo da će ta aktivnost započeti početkom sljedeće godine – rekao je Galir.Inače,u Poduzetničkoj zoni „IT park“ otvoren je na neodređeno vrijeme, odnosno dok na svim građevinskim česticama ne bude osnovano pravo građenja. Odnosi se na IT tvrtke koje unazad šest mjeseci od prijave imaju prosječno minimalno, a mogu se prijaviti i ostvariti olakšice za pravo građenja neovisno o tome gdje se nalazile unutar Europske unije.Cijena prava građenja iznosipo četvornome metru, dok cijena zemljišta u trenutku izgradnje i podnošenja pisma namjere, a kroz gradski program poticaja i olakšica – može biti i. To ovisi o brzini izgradnje poslovne zgrade korisnika, o sjedištu poslovanja, rastu broja zaposlenika, o izvoznoj orijentiranosti te o samoj djelatnosti. Pristigle ponude otvaraju se jednom mjesečno, a sve dodatne informacije dostupne su na Osinvest.hr/hr/ Podsjetimo kako je IT park strateški projekt Grada Osijeka unutar, koji je podržala ite koji se sufinancira sredstvima Europske unije u iznosu od 30 milijuna kuna. Riječ je o iznimno značajnom projektu za prepoznatljivost grada Osijeka kao regionalnog IT središta. Na jednome mjestu okupit će čitavu IT zajednicu, a osim što će riješiti infrastrukturne probleme brojnim lokalnim poduzetnicima, omogućit će i otvaranje novih radnih mjesta, privući druge domaće i inozemne tvrtke te zadržati mlade talente u Osijeku.