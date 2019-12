IT parku u Osijeku

zeleno svjetlo

Gackoj ulici

odabran

dolazak bagera i radnika

najpoznatiju osječku livadu

Osijek Software City

IT parka

regionalnog IT središta

izgradnje objekata i poslovanja

[Nekoliko prijedloga rješenja za fasadu nove zgrade]

12. prosinca 2019.

pravim

Naši su planovi da ‘ kostur ’ zgrade bude završen već u ljeto sljedeće godine, kada zgradu planiramo i ostakliti. Nakon toga kreće opremanje. Cilj je da u prvoj polovici 2021. godine uselimo u novi objekt

Denis Sušac

Kapacitet objekta

25000 kvadratnih metara i deset parcela

1900 kvadratnih metara

150 zaposlenika

85 osoba

30 zaposleno

Za nekakve srednjoročne projekcije, ovaj je kapacitet dovoljan. A ukoliko to premašimo, onda ćemo graditi još jednu zgradu u IT parku (smijeh)

od četiri etaže – prizemlja i tri kata

Karakteristike zgrade

Zlatka Paića iz ReForm Studia

komfor i radno okruženje

Riječ je o samostojećoj zgradi kompaktnog oblika - jednostavnog, ali nepravilno oblikovanog kubusa, koji smo dobili zahvaljujući obliku parcele. Tlocrt je koncipiran tako da u zadanim gabaritima omogućava što povoljniju orijentaciju prostorija, prirodno osvjetljenje i ventilaciju. Svjetlo dolazi izvana i iznutra te preko krovišta (osvijetljena galerija).



Iako je zgrada kompaktnog oblika, svi unutrašnji prostori vizualno su povezani, a u sredini zgrade formirali smo i središnji prostor. Posebna pažnja posvetila se mikroklimi svakoga od ureda i ugodi zaposlenika

Značenje IT parka - za zajednicu i grad Osijek

Ovakvi su tehnološki parkovi uobičajen koncept u svim razvijenim sredinama. Omogućavaju jednostavniji transfer i razmjenu znanja između tvrtki, kao i s akademskim institucijama, te brži moment stvaranja i rasta tvrtki baziranih na inovacijama.



Lokacija zemljišta je izvrsna, u sredini je grada, u blizini sveučilišnog kampusa, prometnica i svega u pogledu infrastrukture bitnoga za kvalitetno funkcioniranje, ali i daljnje širenje. Na tome zahvaljujemo Gradu Osijeku.



IT park će biti okupljalište čitave stručne zajednice – od studentske populacije sve do privrede. Njegova vrijednost kao takvoga, kada zaživi, nemjerljiva je za prepoznatljivost grada Osijeka, koji se želi pozicionirati kao regionalno IT središte . Konačno ćemo imati nešto opipljivo u velikoj priči o jakoj osječkoj IT zajednici.



Uz devet ponuđenih parcela za izgradnju poslovnih prostora, IT park će riješiti probleme infrastrukture za mnoge lokalne poduzetnike, omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, privući druge domaće i inozemne tvrtke da svoje poslovanje dovedu u Osijek te zadržati velik broj mladih talenata u Hrvatskoj. S druge strane, otvara se mogućnost za povlačenje sredstava iz europskih fondova, a uz nove izvore prihoda blagodati će itekako osjetiti i gradska blagajna.



Iznimno nam je važno da Grad realizira svoju središnju zgradu, koja će biti jezgra IT parka i kojom će se kroz najam prostora pružati mogućnost dolaska i nekim drugim tvrtkama, koje još nisu dovoljno jake da same grade vlastiti veći objekt.



Naravno, mi riskiramo s početnim problemima. Bez obzira na to, vjerujemo da će se vrlo brzo u priču uključivati i druge tvrtke, kada vide kako smo prebrodili ‘dječje bolesti’, te se nadamo da ćemo uskoro dobiti prve susjede

Kao predvodnici priče oi njegovi prvi budući stanari, ponosno objavljujemo kako napokon imamo ‘’ za početak izgradnje našeg novog doma u! Gradilište je prijavljeno, a izvođač građevinskih radova. Sve je spremno za, koji će uskoroposlati u povijest. Optimistično vjerujemo kako će sve ići prema planu te da ćemo iz sadašnja četiri objekta u novi poslovni prostor useliti već tijekom 2021. godine.Pet je godina, naime, prošlo od pokretanja inicijativeo formiranjukao. Ovaj će prostor, između ostaloga, uz povoljnije uvjetedoprinijeti jačanju i rastu cjelokupne industrije i gospodarstva. Tri godine trajali su pregovori. Ugovor o osnivanju i prijenosu prava građenja potpisan je u ožujku.Građevinska dozvola ishođena jegodine, a gradilište je prijavljeno već sljedećeg dana, kako bismo mogli krenuti s radovima što prije. Već je istekao propisani rok - osam dana od prijave (23. prosinca), i krećemo s pripremnim radnjama vezanima uz operativne poslove i komunalnu infrastrukturu (priprema gradilišta, ishođenje priključka električne energije i vode…).Ovisno o vremenu i određenim manjim infrastrukturnim problemima koje Grad mora riješiti, namjeravamo još tijekom zime započeti s “” radovima. U 2020. godini radovi će biti u punom jeku., pojašnjava direktorIT park u spomenutoj Gackoj ulici prostire se na oko. Devet je ponuđeno poduzetnicima za gradnju, a središnja parcela namijenjena je centralnoj zgradi Grada Osijeka – za akceleratorske programe i IT akademiju. Izgradnju objekata u IT parku u potpunosti financiraju same tvrtke.Naša nova poslovna zgrada investicija je vrijedna oko dva milijuna eura. Parcela (1) iznosi, neto površina zgrade je 1800 kvadratnih metara – a maksimalni projektirani kapacitetNavedena kvadratura bit će dovoljna za sadašnje projekcije rasta tvrtke, a koje su u posljednjim mjesecima snažne. Trenutačno zapošljavamo, od čega je okosamo u protekloj godini. Uz napomenu da kontinuirano imamo otvorene natječaje za nekoliko tehničkih pozicija.“, kaže Sušac.Ovim projektom ulazimo u program po Zakonu o poticanju ulaganja, a koji je namijenjen upravo za ovakve veće investicije - ulaganje u zgradu i opremu te zapošljavanje. Radimo jedno i drugo.Zgrada se sastojiU prizemlju će se nalaziti nekoliko ureda sa servisnim prostorima, kuhinjom i blagovaonicom te prostorijom za sastanke.Na prvom i drugom katu smještene su prostorije za zaposlenike te uredi Uprave.Posljednja etaža sadrži konferencijsku dvoranu, edukativni prostor i prostor za odmor.Idejno rješenje zgrade rad je našeg dugogodišnjeg suradnika, talentiranog osječkog arhitekta, i rezultat je dugotrajnog planiranja i komunikacije. Cilj je bio postići racionalno, ali prepoznatljivo te energetski učinkovito i funkcionalno rješenje. Mislimo da smo u tome uspjeli.Našim zaposlenicima želimo pružitikakvo zaslužuju, na svjetskom nivou. Inzistiralo se na energetskoj učinkovitosti, na obilju svjetla, prostora, prozračnosti i vizualnoj povezanosti prostora u postizanju osjećaja zajedništva, kaže Sušac.Zgrada prati obrise parcele, a prostor ‘radi za ljude’. Završno uređenje fasade još je predmet odluke, i vjerojatno će doživjeti manje izmjene.“, pojašnjava arhitekt Paić.Mono je mogao graditi objekt na drugim pozicijama u gradu, ali željeli smo napraviti koncept provjeren u cijelome svijetu - jer mislimo da će imati veće značenje za pojedinačne tvrtke, zajednicu i grad Osijek.“, zaključuje Sušac.