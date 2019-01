Grad Osijek

danas je na svojim službenim stranicama objavio javniza osnivanje prava građenja na nekretninama u, koji su na tiskovnoj konferenciji predstavili zamjenica gradonačelnikasa suradnicima.Pravo građenja na nekretninama na području Poduzetničke zone IT park imaju tvrtke s minimalnokoje se bave IT djelatnošću, a pravo građenja na novoosnovanoj građevnoj čestici osniva se na vremenski period od 50 godina. U ponudi je ukupno devet čestica veličineProjekt će se odvijati u dva komplementarna procesa: sa svoje strane Grad će opremiti Poduzetničku zonu s kompletnom infrastrukturom i to: prometne površine s pripadajućom oborinskom odvodnjom, javna rasvjeta, DTK, toplovodna mreža, plinovodna mreža, vodoopskrba, kanalizacija i električna energija. Grad će također izgraditi veliku poslovnu zgradu namijenjenu manjim IT tvrtkama.S druge strane, zainteresirani ponuditelji će graditi svoje objekte, s time da će imati 24 mjeseca za pripremu kompletne dokumentacije teza samu gradnju objekta.Natječaj traje do popunjavanja svih čestica, a Grad će osnovati Povjerenstvo koje će jednom mjesečno otvarati dospjele ponude i s najboljim ponuditeljima potpisati ugovore., predsjednik, izjavio je kako je riječ o prvom IT parku ovakve prirode u Hrvatskoj te kako očekuje da bi već do 2021. godine prva tri objekta mogla biti dovršena.Očekuje se kako će radovi započeti tijekom ljeta ove godine, a Gamoš je iskoristila priliku pozvati sve zainteresirane IT tvrtke iz Osijeka i regije - male, srednje i velike - da se prijave na natječaj i sudjeluju u realizaciji još jedne lijepe osječke priče.