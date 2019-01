Žana Gamoš

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji zamjenica gradonačelnikasa suradnicimaoko velikog projekta gradnje specijalizirane poduzetničke zone -Gamoš se na samom početku osvrnula na medijske napise posljednjih dana o probijanju roka za raspisivanje javnog poziva za pravo gradnje na prostoru budućeg IT parka (31. prosinca prošle godine) priznavši da je došlo do prekoračenja te preuzevši odgovornost na sebe. Javni poziv je spreman i samo se čekaNa prostoru budućeg IT parka nalazit će se ukupnoveličine 1200 do 1900 m2 na kojima će se moći graditi. Grad je na sebe preuzeo obvezu izgradnje komunalne i prometne infrastrukture te glavne zgrade unutar kompleksa, dok će se ostale parcele dati privatnim IT tvrtkama uz pravo gradnje naisprediznijela je hodogram radova prema kojemu će Grad započeti sdo kraja godine, po ishođenju svih potrebnih dozvola. Tek u drugoj fazi započet će izgradnja centralne zgrade, a procijenjeni rok za dovršetak svih radova je 48 mjeseci. Istovremeno, IT tvrtke zainteresirane za gradnju svojih objekata s gradnjom će moći započeti čim dobiju sve potrebne dozvole, a prema riječimaiz, njihov objekt trebao bi biti gotov do kraja 2020., odnosno najkasnije do početka 2021. godine.Gamoš je podsjetila i kako je izvorna projekcijabila 3000 m2, no rezultati ankete među IT tvrtkama pokazali su mnogo veći interes, tako da se planira proširenje na 5000 m2, s time da će se sredstva za gradnju povući iz ITU mehanizma (Integralna teritorijalna ulaganja).ispred tvrtkekoja je izradilapredstavio je njihov prijedlog izgleda budućeg IT parka. On će imati glavni ulaz na jugozapadnoj strani te sporedni ulaz s istoka, osigurat će se dovoljno parkirnih mjesta ispred svih zgrada u kompleksu kao i dostatno zelenih površina, a na zapadnoj strani kompleksa ostavit će se jedna veća zelena površina za potrebe eventualnog proširenja IT parka. Jukić je naglasio blizinu tramvajske pruge, biciklističke i pješačke staze, što će zaposlenicima i gostima omogućiti da do kompleksa dolaze drugim prijevoznim sredstvima osim automobilom.Svi sugovornici složili su se kako je riječ o izvrsnom konceptu kojim će Grad Osijek dobiti multifunkcionalnu poduzetničku zonu veličine 25.000 m2 i jedinu takve vrste istočno od Zagreba.