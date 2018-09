Osijek Software City

Tekst: Željko Lončar

Foto: Bruno Colić/Foto-arhiv031

IT park iznimno je važan projekt, ne samo za(OSC-a) nego i za grad Osijek. Otvoren pristup svih dionika time je značajniji te ovim putem naglašavamo da u potpunosti, ali želimo istaknuti činjenicu dasudjeluje u projektu odnosno procesu u kojemnad svim parametrima postupaka. Unatoč ograničenjima, kako zakonskih tako i provedbenih postupaka, i dalje u planovima Grada Osijeka nepromijenjeno stoji dogovoren rok s OSC-om prema kojem bi Grad do 31. prosinca 2018. godine raspisaoza ulazak u IT park.Osječka gradska uprava aktivno je uključena u sve segmente ovog kompleksnog projekta koji obuhvaća postupak zamjene zemljišta s, izradu Programa poticaja i olakšica u IT parku, Prijedlog Javnog natječaja za osnivanje prava građenja u IT parku te Javni poziv za prodaju čestica opterećen pravom građenja, pripremu projektno-tehničke dokumentacije za kompletno komunalno i infrastrukturi opremanje, Odluke o komunalnom doprinosu i naknadi, raspisivanje Strateškog projekta IT parka te osiguravanje bespovratnih izvora sufinanciranja.Podsjetimo, 07. veljače 2018. godine potpisan jeu okviru OKPP u financijskom razdoblju 2014-2020. u kojem je IT park planiran kao strateški projekt ukupne vrijednosti više od 18 milijuna kuna od čega je osigurano preko 15 milijuna kuna bespovratnih sredstava dok će razliku sufinancirati Grad Osijek.Nadamo se da će ovaj otvoreni poziv OSC-a potaknuti sve ostale dionike koji sudjeluju u procesu realizacije projekta IT Parka da ubrzaju postupke donošenja odluka i svoje djelovanje.Grad Osijek izgradnjomželi stvoriti novu, odgovarajuću i atraktivnu poduzetničku infrastrukturu s ciljem privlačenja, rasta i razvoja tvrtki iz IT sektora, a samim time i rast i razvoj Grada Osijeka u novom smjeru kojim bi u suradnji i sinergiji s IT zajednicom postali regionalno IT središte.