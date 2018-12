Karte na stol

U emisiji „“ Osječke televizije gostovao je Denis Sušac , suosnivač i vlasnik osječkeRazlog za njegovo gostovanje je nedavno osvojena titula menadžera godine u kategoriji malih poduzetnika koju dodjeljujeNa pitanje čemu može zahvaliti ovaj uspjeh, Sušac je odgovorio da je to. Istaknuo je kako je nagrada prije svega zasluga odličnog tima s kojim radi jer od male tvrtke s četiri zaposlenika 2003. godine, Mono je narastao na trenutno, a zapošljavaju i dalje IT kadrove. 90% svoga prihoda ostvaruju u inozemstvu, a posebno dobru suradnju imaju s bolnicama u Americi gdje više od 100 ustanova koristi njihov software.Sušac je govorio o razvoju IT sektora u Osijeku, nedostatku radne snage, gradnji budućeg IT parka, studijukojega je inicirao upravo Mono, o razlici u plaćama i uvjetima rada u Hrvatskoj i svijetu, zašto je jednostavnije poslovati s bolnicama u Americi nego ovdje u Osijeku, ali i o zanimljvim temama kao što je: vodi li razvoj tehnologije danas do zaglupljivanja ljudi te što bi bilo kada bi nestalo Interneta.Vrlo zanimljiv razgovor s Denisom možete pogledati dolje u tekstu.