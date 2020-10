Gackoj ulici

Tekst i foto: Osijek031.com

Danas je uodržana početna konferencija projekta, strateškog projekta Grada, na kojoj su predstavljeniO projektu su govorili zamjenica gradonačelnikasa suradnicima te, vlasniki prvog stanara budućegGamoš je podsjetila kako je riječ o projektu ukupne vrijednostiod čega su nešto više odbespovratna sredstva EU. U IT parku će se nalazitiposlovnog centra tenakoje su dane za pravo građenja potencijalnim investitorima pod povoljnim uvjetima putem otvorenog javnog natječaja.U ovom trenutku u tijeku jekoja obuhvaća(pristupne ceste, instalacije za električnu energiju, plin i vodu, javna rasvjeta...). Vrijednost radova u prvoj fazi je, a rok za dovršetak je proljeće 2021. godine no, prema riječima voditelja projekta, ukoliko vrijeme posluži radovi će biti gotovi iU tijeku je izrada projektne dokumentacije zakoja će biti veličine 4300 m2, a bit će namijenjenakoji neće biti u mogućnosti kupiti parcelu i izgraditi svoj vlastiti objekt. U toj će se zgradi nalaziti zajednička infrastruktura za cijelite konferencijske dvorane namijenjene svim korisnicima parka. Rok za dovršetak glavne zgrade je siječanj 2023. godine.Denis Sušac ispred tvrtke Mono izjavio je kako se gradnja njihove zgrade odvija po planu te će biti gotova do roka, odnosno do rujna iduće godine. Vrijednost zgrade je, a u nju će se u prvoj fazi useliti sadašnjih, uz mogućnost naknadnog zapošljavanja još 50-ak ili 100-ak ljudi.Zamjenica gradonačelnika istaknula je na kraju kako će dovršetkom IT parka Osijek dobitikoja će otvoriti brojne poslovne mogućnosti za tvrtke iz grada, Hrvatske ali i svijeta.