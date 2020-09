IT park

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot video OSTV

u Gackoj ulici, jedan odGradavrijedankonačno je krenuo u realizaciju, izvještava Osječka televizija Radovi na ovom dugo najavljivanom projektu veličinesu započeli, pa se veće budućeg IT parka. Postavljeno je, a sljedeći tjedan započinju radovi naSve ide prema planu, pa čak i. Planirani rok završetka ove faze bio je, no sada se očekuje da će biti dovršenPotom slijedi druga faza radova u sklopu koje će se u središtu parka podići centralna zgrada -površine 4.400 m2 koji će biti dom mnogimIT tvrtkama u razvoju s maksimalnokoje će pomoći koristiti poslovne prostore IT parka.Od ove zgrade također se očekujekroz razmjenu znanja, iskustava i poslovnih prilika tih malih korisnika s devet velikih IT firmi koje će svoje novo sjedište podići na jednoj od okolnih parcela, što će dodatno potaknuti cijelu osječku IT scenu.Završetkom komunalne infrastrukture IT parka do kraja ove godine, već 2021. park će dobiti svog prvog stanara –koja se bavi proizvodnjom softwarea za. Vlasnik tvrtkekaže kako Mono trenutno zapošljava okruglo, a njihova buduća zgrada imat će kapacitet 150 zaposlenika. Useljavanje u novu zgradu očekuju najkasnije za godinu dana.Obzirom da se istok Hrvatske često spominje kao naša, projekt IT parka od strateškog je interesa za Grad Osijek što je potvrdila i zamjenica gradonačelnikakoja je ponovno pozvala sve investitore da se mogu javiti u svakom trenutku ako su zainteresirani za česticu u IT parku u Gackoj. Javni poziv je otvoren do popunjavanja svih čestica.Kompletan IT park trebao bi biti dovršen do siječnja 2023. godine.