Tekst i foto: Osijek.hr

Ugovore je zamjenici gradonačelnika Grada Osijeka, svečano uručio ministar regionalnog razvoja i EU fondova. Zamjenica gradonačelnika tom je prigodom istaknula kako su danas potpisanaza grad Osijek, te kako sada nakon potpisa ugovora krećemo u izvođenje radova na niskogradnji u Gackoj ulici (). Očekujemo da će taj dio radova biti gotov do konca godine. Kada je riječ oveć od idućeg tjedna raspisujemo javnu nabavu za izvođača radova.Podsjetimo, projektom „“ planira se izgraditi zgrada „“ namijenjena za razvoj manjih/mlađih tvrtki i urediti neophodna infrastruktura za dovođenje zgrade „IT poslovni centar“ i okolnih parcela u funkciju. Okolne parcele ponuđene su potencijalnim investitorima koji zapošljavaju veći broj ljudi i planiraju dodatno rasti, te koji su voljni i sposobni samostalno investirati i graditi svoj objekt. Okupljanjem ICT tvrtki na jednom mjestu stvorit će se sinergijski efekt kroz razmjenu iskustava, znanja i poslovnih prilika. Projektom IT parka stvoriti će se nova, adekvatna i atraktivna poduzetnička infrastruktura koja za cilj ima omogućiti privlačenje, rasti i razvoj tvrtki iz IT sektora. Iznos EU sufinanciranja iznosiProjekt, projekt je prenamjene stare austrougarske konjušnice u, naspram istočnog ulaza u Tvrđu, u moderan prihvatni centar za turiste. Radi se o rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni objekta koji pripada nekadašnjem vanjskom obrambenom prstenu Tvrđe, takozvanom Hornwerku, površinesmještenom uz državnu cestu.Zamišljeno je da Centar bude točka koja ćecijele istočne Hrvatske i na jednom mjestu pružati turističke informacije vezane uz grad Osijek, Osječko-baranjsku županiju i širu regiju istočne Hrvatske uz visok standard usluge posjetiteljima i turistima, parkirališna mjesta za autobuse i osobna vozila, trgovački dio za lokalne, regionalne i nacionalne proizvode, sanitarni čvor, turističke agencije, usluge za cikloturiste, prostor za turističke vodiče i druge sadržaje. Iznos sufinanciranja iznosi