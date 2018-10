projekta gradnje IT parka

Tekst: Priopćenje Grada Osijeka

Foto: OSC/Arhiv

Velika buka se u posljednjih nekoliko dan digla zbog, nakon press konferencije jedna političke stranke oglasili su se i iz grada, a priopćenje možete pročitati u cijelosti..Sve dobronamjerne Osječane pa tako iu cjelini, bespridržajno jejučerašnja konferencija za medije osječkoga HDZ-a , održana na lediniu Gackoj ulici, gdje će niknuti reprezentativniJučer smo doznali, da je lokalna organizacija jedne od stožernih hrvatskih političkih stranaka, odlučilapoduprijeti realizaciju ovog projekta koji osigurava nova radna mjesta, puniji gradski proračun te bolju domaću i međunarodnu percepciju Osijeka kao regionalnog IT središta.Dosadašnja suzdržanost osječkog HDZ-a, time definitivno pada u drugi plan i u ovom je trenutku posve nevažno, što vijećnici ove stranke na Gradskom vijeću Grada Osijeka nisu bili za to, da se odobri doza zamjenu zemljišta s Poljoprivrednim institutom, što je osnovna pretpostavka za realizaciju projekta osječkog IT parka. Tako to činei respektabilne političke stranke kada je širi, opći interes u pitanju. Tako to čine konstruktivni politički čimbenici Osijeka, koji zajedničkim snagama mogu napokon krenuti u realizaciju razvojno iznimno važnog IT parka.Sada možemo s punim pravom vjerovati, da osječki vijećnicipodupiru izdvajanje 1,5 milijuna kuna koliko je potrebno uplatiti Poljoprivrednome institutu, kao razliku u cijeni vrijednosti zamijenjenoga zemljišta, temeljem. U tom pogledu čvrsto računamo na snažnu potporu gradske organizacije HDZ-a u pravcu državnih institucija, odnosno Upravnoga vijeća Poljoprivrednoga instituta da odobri zamjenu zemljišta te u pravcu Ministarstva znanosti glede davanja suglasnosti za spomenutu zamjenu.Jučerašnji medijski istup osječkog HDZ-a još jednom je potvrdio da su ključni politički čimbenici ovoga grada kadri nadićii sve druge interese, kada je boljitak Osijeka u pitanju. Gradska uprava ovim putem izražavakonstruktivnoj oporbi koja je prema svemu sudeći, odlučila poduprijeti već donijetu odluku o izdvajanju 1,5 milijuna kuna kako bi se namirila razlika u vrijednosti zamijenjenoga zemljišta i kako bi prvi radovi na osječkom IT parku napokon započeli u 2019. godini.