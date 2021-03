Žana Gamoš

Poduzetničke zone IT park

30 milijuna kuna

4,5 mil. kuna

Barrage d.o.o., Base58 d.o.o. i Prototyp d.o.o.

tvrtka Mono

Marko Vukobratović

Vlatko Vlahek

Ivan Rimac

Zamjenica gradonačelnikana današnjoj je tiskovnoj konferenciji uručila Ugovore o osnivanju i prijenosu prava građenja novim stanarimaGamoš je podsjetila kako je IT park strateški projekt Grada vrijedankoji se financira iz fondova Europske unije. U tijeku je uređenje komunalne i prometne infrastrukture, projekt vrijedan, i koji bi trebao biti gotov kroz otprilike mjesec dana.Gamoš je zaželjela dobrodošlicu u IT park trima osječkim IT tvrtkama -– s kojima je Grad potpisao ugovore prema kojima se one obvezuju svoje objekte izgraditi u roku od 24 mjeseca.Zamjenica gradonačelnika također je najavila skorašnje potpisivanje ugovora o gradnji s jednom zagrebačkom tvrtkom koja će tako postati peti stanar IT parka. Podsjetimo, osječkaprva je „probila led“ i gradnja njihove zgrade već je u poodmakloj fazi.Ugovore su potpisali i preuzeli, zamjenik direktora tvrtke Base58,, tehnički direktor tvrtke Prototyp te, direktor tvrtke Barrage.