[23.11.2019.]

detaljan popis

Adventa, Božića i Nove Godine

Adventski i božićni sajmovi

Od 30. studenog do 24. prosinca 2019.

17:00 - 22:00 sata

Adventski sajam u Tvrđi

radno vrijeme 17 - 22 sata

9:00 - 21:00 sati

Adventski sajam u Gornjem gradu

Dječji programi

15. studenog 2019. do 6. siječnja 2020.

Kućica Djeda Mraza

Vrtna Bajka

Od 25. studenog do 31. prosinca 2019.

16:00 - 19:00 sati

od 25. studenog do 31. prosinca 2019.

Ponedjeljak , 2. prosinca 2019.

18:00 sati

Mjesto događanja

Od 6. prosinca 2019. do 7. siječnja 2020.

15:30 sati

Subota , 7. prosinca 2019.

9:00 - 13:00 sati

Mjesto događanja

12:00 sati

Mjesto događanja

Od 30. studenog do 24. prosinca 2019.

Koncerti

Srijeda , 4. prosinca 2019.

27., 28. i 29. prosinca 2019.

20:00 sati

Subota , 30. studenog 2019.

19:00 sati -

Subota , 21. prosinca 2019.

19:00 sati

Kazališne predstave

Izložbe

Radionice

Zabavna događanja

Od 29. studenog do 31. prosinca 2019.

Utorak , 31. prosinca 2019.

12:00

22:00 sati

[19.11.2019.]

[12.11.2019.]

[08.11.2019.]

Advent u Osijeku 2019.

od 29. studenog do 24. prosinca 2019.

Trg dr. Ante Starčevića: od 09:00 do 21:00 sati.

Tvrđa: od 17:00 do 22:00 sati.

blagdanskim događanjima

adventskog vikenda

2. prosinca, Dana grada

do Silvestrova 31. prosinca

radionice, izložbe u galerijama i muzejima, božićni koncerti u kazalištima i crkvama, predstave poput „najbožićnijeg baleta“ Orašar

Novogodišnji koncert Hrvatskog narodnog kazališt

božićni sajmovi i koncerti na otvorenom

lavnom trgu kod Katedrale (Trg dr. Ante Starčevića) i u starom dijelu grada Tvrđi.

maštovitom blagdanskom uređenju

Trgu Svetog Trojstva

najromantičnijim malim Adventom u Hrvatskoj

Turističke zajednice i Grada Osijeka sa Zajednicom tehničke kulture grada i županije

Božićni tramvaj

Motomrazovi

Moto-kluba Osijek

Osječki put božićnih jaslica

dravskog mlina Vodenice

Betlehemskog svjetla

Silverstovo

Osječkog Tuljana

Tekst: TZ Osijek

Foto: Teuta Stazić, Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

U nastavku vam donosimovećih događanja tijekom(popis će se tijekom studenog i prosinca dopunjavati):, Trg Vatroslava Lisinskog, Trg Sv. Trojstva, Boesendorferova ulica, Franjevačka ulica, Uska ulica,, Trg dr. Ante Starčevića (glavni trg), radno vrijeme, u čarobno ukrašenom vrtu "" u Čepinu, tijekom studenog, prosinca i siječnja s vašom dječicom posjetite Djeda Mraza u njegovoj toploj kućici. Šapnite djedici vaše božićne želje ili ga upoznajte poslije blagdana jer nikad nije prerano poželjeti nešto lijepo za Božić! Svako dijete se najviše raduje svom daru, ali isto tako može u Kućicu Djeda Mraza donijeti neki svoj skroman dar od srca, očuvanu igračku ili slatkiš. Njih će Djedica odnijeti djeci bez roditelja, bolesnoj djeci, ili djeci slabijeg imovinskog stanja i tako razveseliti i njihova srca. Božićna bajka u osječkom tramvaju - Božićni tramvaj , polazno/završno stajalište Trg dr. Ante Starčevića (glavni trg), radno vrijeme: prijepodne za najavljene dječje grupe, poslijepodne za građanstvo 16-19 sati. GPP - Gradski prijevoz putnika, devetu godinu za redom uz potporu Turističke zajednice grada Osijeka i sponzora, otvara vrata svoje "Božićne bajke u Osječkom tramvaju". Riječ je o iznimno posjećenoj manifestaciji koja tradicionalno razveseljava veliki broj djece u gradu i cijeloj regiji, a ove se godine već tijekom mjeseca listopada za vožnje prijavilo preko 2500 putnika! Dječicu u pratnji roditalja, baka, djedova i prijatelja će tijekom vesele vožnje gradom zabavljati kostimirani glumci Umjetničke akademije u Osijeku, a svaki mali putnik od Djeda Mraza će dobiti prigodni slatki poklon! Prijepodnevne vožnje rezervirane su za organizirane skupine djece iz dječjih vrtića i škola, dok su popodnevne vožnje u vremenu od 16:00 do 20:00 slobodne za sve koji samostalno dolaze na vožnju božićnim tramvajem. Polazno/završno stajalište božićnog tramvaja je na glavnom trgu u Gornjem gradu, Trgu dr. A. Starčevića, a karte se mogu kupiti u GPP-ovoj Čarobnoj kućici, koja je smještena uz samo stajalište. Obzirom da je broj mjesta u tramvaju ograničen, rezervacije su i ove godine obavezne. Svoje mjesto u tramvaju možete rezervirati telefonom na 031/228 351 i 031/228 303 ili osobno u čarobnoj kućici uz stajalište Božićnog tramvaja. Lampioni za Dan grada , Izložba učeničkih lampiona bit će otvorena do kraja školskih praznika (sredina siječnja 2020.). Ulaz besplatan.: Arheološki muzej]- Božićne jaslice, Betlehemsko svjetlo, plutajuće božićno drvce na Vodenici, mlin-vodenica na rijeci Dravi, Solarski trg (Promenada između broda Galija i skele Kompe). Svake nedjelje došašća u 15:30 sati paljenje svijeće na adventskom vijencu uz prikaz rada vodenice uz domaće proizvode i slastice.- Sveti Nikola i strašni Krampus na Sajmu antikviteta. Kojeg od ova dva poznata lika ćete vi susresti na sajmu? Jeste li ove godine bili dobri ili zločesti?: Tvrđa, Trg Sv. Trojstva]- Motomrazovi s članovima Moto Kluba Osijek.: Tvrđa, Trg Ante Starčevića]Adventski, Božićni i Novogodišnji programi za djecu u TC PortanovaNajljepši Božić - Feliz Navidad, božićni koncert HNK- Novogodišnji koncert u HNKNazdravlje vam novo ljeto - novogodišnji koncert HKUD "Željezničar" u HNK u Osijeku.- Svečani božićni koncert u Osječkoj katedrali: Panonska filharmonija iz Pečuha izvodi Mesiju, Georga Fridricha Haendla- Božićni i godišnji koncert HKUD "Osijek 1862"- Božićni koncert HPD "Lipa"- Božićni koncert PD "Svetog Josipa"- Božić s Kuhačevcima, koncert Glazbene škole Franje Kuhača- Glaz-B-Os - 13. glazbene božićne svečanostiOrašar, baletVodite me u muzej na AdventTurističke vožnje čamcem uz gratis kuhano vino i čaj te tople dekice za ugodniju vožnju tura-vožnja traje 45 minuta. Cijena vožnje po osobi je 50,00 KN. Ukrcaj/iskrcaj je na dravskoj Vodenici - mlinu na Solarskom trgu/Promenadi, a čamac-gliser će vas voziti uzduž grada. Svaki polazak prima 6 putnika s kapetanom-skiperom. Svi putnici za vrijeme vožnje su osigurani prslucima za spašavanje. Rezervaciju termina izvršite na telefon obrta Old Town Izleti: 099 756 93 60.- Osječki put Božićnih jaslica- Kupanje osječkog čovjeka Tuljana i prijatelja u ledenoj Dravi. U 12 sati, u Zimskoj luci u centru Gornjeg grada.- Svečani doček nove godine uz koncert na glavnom trgu. Od 22 sata na Trgu dr. Ante Starčevića.Prigodna prodaja i ugostiteljska ponuda na manifestacijiodržavat će segodinePlanirano radno vrijeme za izlagače na lokacijiPlanirano radno vrijeme za izlagače na lokacijiSvake godine tijekom prosinca posjetite Osijek i sudjelujte u brojnim. Adventska događanja u gradu započinju prvog, a kao i svake godine intenziviraju se nakonDogađanja u sklopu programa Advent u Osijeku najbogatija su do Badnjaka, završetka vremena Došašća (Adventa), ali se na veliku radost sugađana i turista nastavljaju sve. Pojedina događanja pak traju sve do kraja božićnog vremena pa i dulje do kraja siječnja naredne godine.Tijekom blagdana očekuju vas prigodnete veličanstvenia koji u naš grad tada donosi dašak svjetski popularnog bečkog Neujahrskonzerta.Središnja su događanja tijekom Došašća ipak predkoji se nalaze na gTijekom tridesetak dana trajanja, grad djeluje romantično zahvaljujući, a kućice s obrtničkim proizvodima među kojima se možda skriva i upravo savršen poklon za vama dragu osobu ili ipak one s bogatom ponudom jela i pila jednostavno vas pozivaju da ih obiđete. Uz kuhano vino ili punč te osječko božićno pivo i vina lokalnih vinara, prigodni koncerti znaju potrajati do kasnih večernjih sati.Adventski sajam naprije nekoliko su godina očarani posjetitelji nazvali "" pa zato dođite i provjerite je li još uvijek tako. Mi mislimo da jest!Kao svojevrsno otvorenje adventskih svečanosti, tradicionalno uz Dan grada Osijeka 2. prosinca, održava se velika izložba lampiona koje izrađuju djeca osječkih osnovnih škola. Uz suradnjute veliko zalaganje učitelja i učenika osnovnih škola, ova lijepa tradicija održava se od već davne 1993. godine kada se naš grad još oporavljao od tužnih dana Domovinskog rata. Kao i tada, popularna "Lampioniada" u srca Osječana unosi ponos na svoj grad i sreću zbog skorog dolaska Božića, radosnog blagdana svjetlosti i mira.Svake godine djeca ulažu svoje srce i dušu u izradu vlastitih lanterni, lampiona, pravih umjetničkih djela koja isijavaju u svim bojama: žutoj, zelenoj, crvenoj i plavoj te raznim oblicima inspiriranim gradskim znamenitostima i simbolima. Roditelji i učitelji pridružuju se u izradi lampiona, a posebna radost na dječjim licima vidi se u trenutku primitka nagrade za najljepši rad.Među sadržajima za djecu, ali i odrasle u pratnji, posebno je zabavan „“. Svakoga dana, s nekoliko polazaka prijepodne i još više tijekom poslijepodneva i večeri, putnike tijekom vožnje gradom i vesele predstave daruje Djed Božićnjak. Riječ je o iznimno posjećenoj manifestaciji koja tradicionalno razveseljava veliki broj djece u gradu i cijeloj regiji, do kraja prosinca oko njih 9000, a već do mjeseca listopada za božićne vožnje se prijavi preko 2500 putnika!Sličan događaj kojemu se također vesele najviše dječica kao i ljubitelji motocikala, jesu. Uvijek u subotu najbližu blagdanu Svetog Nikole 6. prosinca, točno u podne, članoviodjeveni u Djedove Mrazove na glavnom gradskom trgu okupljene najmlađe "bikere" daruju slatkim poklonima, a zatim se zapute u dom za nezbrinutu djecu Klasje kako bi vrijednim darovima i njima uljepšali nadolazeći Božić.Jedan od programa koji se proteže od sredine prosinca do kraja siječnja jekoji započinje kod, kod velikih javnih jaslica uz jedinstveno svečano ovijetljeno plutajuće božićno drvce. Otamo ne zaboravite ponijeti plamičak, u vlastitom ili lijepom drvenom lampionu kojeg možete pronaći upravo na Vodenici.Završnica božićnih i novogodišnjih događanja događa se na(Stara godina). Toga dana ćete u centru grada u hladnoj i vjerojatno zaleđenoj Dravi vidjeti popularnog „“ i prijatelje na tradicionalnom kupanju u podne dok ih bodre stotine sugrađana.Uvečer na Staru godinu ćete pak na glavnom trgu moći posjetiti tradicionalni doček Nove godine s koncertom za sve ukuse, od tradicionalne tamburice preko pop-rock glazbe do electro zvuka. Kada zvona obližnje katedrale najave ponoć, Osječani i gosti Novu godinu pozdravljaju „bečkim“ valcerom i velikim vatrometom.I zabava se nastavlja!