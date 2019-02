Adventa

Tekst: Osijek031.com

Foto: Dora Suk i Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća nekako u sjeni izglasavanja povećane komunalne naknade i prodaje zemljišta na Pampasu obitelji Donne Vekić ostao je aktualac na kome su vijećnici po običaju „rešetali“ gradonačelnika i gradsku vlast.Kako piše Glas Slavonije , „zakuhalo“ se na pitanju ocjene prošlogodišnjeg, nakon što je oporba utvrdila kako Advent nije polučio očekivane rezultate te da, ako Gradza organizaciju ovog događanja, posao treba prepustiti mladim i kreativnim osobama.Na pitanje planira li Osijek, poput Zagreba, ove godine započeti s pripremama zaveć tijekom proljeća, gradonačelnikodgovario je kako će Grad započeti s pripremama za Advent već u, ali je odbacio usporedbe sa Zagrebom jer metropola ima proračun od, a Osijek samo pola milijarde. Drugi je problem što uopće ne postoji poslovni interes zakupaca, pa se ne mogu popuniti štandovi.Gradonačelnik je naznačio kako postoji mogućnost da Advent u Osijeku u 2019. ponovo dobije, četvrtu po redu.“, najavio je Vrkić. Kako smo već pisali , organizator Adventa u Parkuizrazio jekonačnim rezultatom, posebice ako se uzme u obzir da su imali tek dva tjedna za pripremu i organizaciju manifestacije uslijed kašnjenja s objavljivanjem natječaja i nepoznanica oko nove lokacije. Majić je najavio da će predložiti Gradu da iduće dvije godine manifestacija ostane u Parku, uz p, više vremena za organizaciju i, naravno, više sredstava na raspolaganju, no najnoviji razvoj događaja sugerira da bi se Advent ipak mogao ponovno seliti.