Tekst: Osijek031.com

Foto: Dora Suk i Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

Peto izdanje osječkog Adventa završilo je s posljednjim danom prošle godine, pa smo iskoristili priliku kratko popričati s organizatorom manifestacije,, kako bismo čuli kakvi su njegovi dojmovi o manifestaciji koja je za nama.Majić je odmah na početku istaknuo kako su organizatori Adventa u Parku iznimno zadovoljni konačnim rezultatom, posebice ako se uzme u obzir da su imali tekza pripremu i organizaciju Adventa uslijed kašnjenja s objavljivanjem natječaja i nepoznanica oko nove lokacije, o čemu smo pisali prošle godine.Nova lokacija u, preko puta, pokazala se. Posjećenost je bila na razini prethodnih izdanja, a ono što organizatore najviše ohrabruje jest činjenica da jeiz drugih hrvatskih gradova koji su vikendima dolazili u Osijek na Advent, a iz godine u godinu raste i broj gostiju iz susjedne Mađarske.Na pitanje zašto su se odlučili na park, Majić je odgovorio kako je Tvrđa bila, ali ograničena prostorom, a Advent je rastao iz godine u godinu sve dok. Park je bio ijer se nisu morala dovlačiti drvca kojih tamo ima u izobilju, a i blizina trafostanice osiguravala je dovoljne količine struje za neometano održavanje svih sadržaja, s čime se u Tvrđi prvih godina „kuburilo“.Na pojedine kritike kako je razdvajanje Adventa bilo nepotrebno, Majić je odgovorio kako su oni bili zaduženi samo za glavni Advent, onaj u parku, dok je Advent u Tvrđi organizirala TZ. Njegov je osobni stav da Osijek za sadaza dva Adventa, no to je bila odluka gradske uprave i Turističke zajednice.Majić je zadovoljan i što se s relativno malim sredstvima uspio napravitikoji je trajao cijeli prosinac i ponudio je mnoštvo sadržaja za sve od 7 do 77 godina. Inače, ukupni troškovi manifestacije iznosili su između, od čega su Grad i TZ izdvojili oko 30%, a ostalo su namaknuli sami organizatori kroz sponzore, najmove od štandova itd.Što se planova za budućnost tiče, Majić smatra kako Advent ima potencijal za daljnji rast te će predložiti Gradu da iduće dvije godine manifestacija, a uz pravovremeno raspisivanje natječaja, više vremena za organizaciju i, naravno, ovisno o sredstvima na raspolaganju, Advent se može podići na viši nivo i nastaviti se potvrđivati kao jedan od prepoznatljivih brendova Osijeka i cijele Slavonije, zaključio je Majić, zahvalivši se na kraju svim Osječanima i gostima koji su posjetili Advent i podržavali ga.