Tekst i foto: Osijek.hr

Ako je četvrtakje li? U svakom slučaju, Advent je, čini se, jedan. Advent koji je okupio najviše ljudi, najviše pozitive do sada.je rekao kako je. Onda će slasni zalogaji Adventa u Tvrđi imati. Jer u vikend nas je već sinoć uspješno uveo, sastav vrhunskih osječkih glazbenika, bez kojih Advent nije moguće zamisliti. Danas, u četvrtak, nastupaju nam, osječki bend za ljubitelje rocka, a u petak, glazbenik kojeg s pravom smatramo zvijezdom u usponu. Program u subotu počinje i nešto ranije, jer u suradnji saobilježavamoi to kroz Youthnited manifestaciju koja nam donosi. Iza njih na adventsku pozornicu dolazi, gentlemen vrhunskog glasa i idealan glazbenik za savršen adventski koncert. Youthnited večer završava s DJ Maxom. Osijek zaista zna kako slaviti mladost.Nedjelja nam na pozornicu vraća, ali ovaj put onu “veliku” – poznatonastupa na adventskoj pozornici u 19 sati. Treću adventsku svijeću upalit će osječki, uz izviđačke i božićne pjesme i to posebnim plamenom – svježe pristiglim betlehemskim svjetlom. Večer nastavljamo uz swing jazz band,pravi obrok za ljubav.Djeca, najveći dar Adventa, dobit će svoje malo dječje kino u najvećoj kupoli u Tvrđi. U, sve ljubiteljerazveselit će projekcije dvaju crtanih, dugometražnih filmova: Niko, božićna avantura u petak i nastavak njegove avanture u subotu. Snovi malog soba i njegove pustolovine razveseliti će najmlađu publiku.tijekom dana pruža osjećaj božićnog iščekivanja svakom prolazniku. Nemojte zaboraviti kako je upravo osmjeh stranca u prolazu izazvan pozitivnom energijom – Advent.na Trgu Ante Starčevića u petak će biti posebno svečana – u duhu. Dj Tac, pobrinut će se za atmosferu na još jednom afterwork partyju koji počinje u 15 sati i jednu minutu, drugi u 15:01 partyu. Ne zaboravite uživati u ljepotama našeg grada – do 15 sati radiš, a u 15.01 već možeš započeti s uživanjem jer Osijek je grad gdje stigneš sve i možeš sve. U subotu nas u Božićnoj pivnici očekujuod 15 do 17 sati, a uz njihov nastup možete uživati i u ‘happy hour’ akcijskoj cijeni piva (samo 10 kn za 0,5 litre piva, kako bi podsjetili da je Osijek grad pivske tradicije).također je puna sadržaja: u četvrtak s vama kližu likovi iz omiljenih crtanih filmova; petak je dan za disco, najprije za male, a onda i za velike. Ako niste klizači, u nedjelju od 11 do 12.15 pravo je vrijeme za vas – Family day on ice, vrijeme za upoznavanje s ledom i osnovama klizanja za cijelu obitelj.Advent nam je već donio toliko toga lijepoga. Ispunio je Tvrđu, ne samo ljudima – već i! Uživamo u gradu, uživamo u društvu oko nas i u blagdanu koji nam dolazi. Pozitivni smo i zajedno smo. I dok klizalištem ori dječji smijeh, a Božićnom pivnicom pjesma prijatelja i dok tisuće ljudi šetaju prolazom 1000 želja u Tvrđi…raste vjera u stvarni, topli Božić koji na pravi način najavljuje da će u idućoj godini sve biti još i bolje!U nedjelju od 17.30 do 19.30 u radionici, možete sudjelovati u izradi divovske čestitke, iz Osijeka za Sjeverni pol, s ljubavlju!, u kojoj će djeca pripremati zajedničku veliku čestitku punu želja i pozdrava, i poslati ju daleko na sjever – kako bi svi saznali koliko je Osijek lijep grad, i da u njemu žive mali, sretni legići.