Tekst: TZ Osijek

Foto: Teuta Stazić/Foto-arhiv031

Asocijacije su to nabožićno doba. Središte tog vremena je, priprema za blagdan Božića.U vrijeme Adventa, gradovi diljem svijeta, okupljaju svoje stanovnike, privlače goste. Osijek je grad poznat po svojoj gostoljubivosti, druženju, prijateljstvu, stoga ne čudi kako jevažna tema, nešto o čemu građani puno razmišljaju, raspravljaju, u čemu sudjeluju i uživaju. I tako treba biti, jer građani i svi naši gosti najvažniji su „sastojak“ čarolije Adventa. Uspjeh Adventa. Uspjeh Adventa su sretni, bezbrižni, nasmijani i veseli ljudi. Pozitivne emocije, sjaj u očima, zahvalnost, zajedništvo. Ljubav.Svaki Advent u Osijeku bio je, jer su ljudi koji su šetali, družili se, smijali… bili prekrasni. Ljudi su ti koji su za srce manifestacije Adventa odabrali. Ljubav Tvrđe i njenih posjetitelja neraskidiva je, a tome smo mogli svjedočiti i na nedavnom događaju HeadOnEast koji je to još jednom potvrdio. Stoga sukao organizatori ovogodišnjeg Adventa odlučili istom timu dati važan zadatak: ponovo pripremiti čarobno okruženje u kojem će Advent zabljesnuti u svojoj punini.Svjetlost na kandelabrima, pod u kamenim kockicama, pročelja zgrada iz nekih davnih vremena, peći koje se dime i griju, karuseli i vrtuljci, tisuće sjajnih žaruljica. Uz već poznatu ljepotu, Tvrđa će ovog Adventa zasjati i nekim potpuno novim sjajem. Nekad nevidljivo parkiralište iza Rektorata postalo je ove godine raskošni, a ujedno i mjesto koje će se morati posjetiti ovog Adventa.No krenimo redom: središnji prostor osječkog Adventa koji će trajati., vodi nas ponovo u dinamičnu šetnju našom Tvrđom,, gdje ćemo uznaslutiti prve osvjetljene kućice s ponudom proizvoda obrtnika i OPG-a iz grada i okolice. Dijelom, smjestiti će se, mjesto za trgovce, gdje će se šetnjom krozmoći obaviti božićna kupovina... Iz Uske ulice, ulazimo na blještavi novi trg Vatroslava Lisinskog, gdje nas čekau kojima će se pronaći sadržaji za svakoga. U prvoj kupoli posjetitelji Adventa podsjetit će se kako je Osijek grad piva, kao baštinik prve pivovare u Hrvatskoj, a u današnje vrijeme jedan je i od najdinamičnijih hrvatskih gradova na craft pivskoj sceni.U središnjoj kupoli, programi će biti raznoliki, od, uznašega grada. Treća i najveselija kupola, u potpunosti će biti posvećena najmlađima. S novog Trga nas uzčeka još jedna urešena jelka, a ispred, među Osječanima zvanom, koja je iz perspektive novog trga dobila prostor pokazati svu svoju ljepotu, nalazit će se i središnji gradski adventski vijenac, gdje će se svijeće paliti svake nedjelje, u tradicionalnom duhu, uz zvuk tambura ili zborova koji izvode duhovne skladbe.Ulaskom u Franjevačku ulicu ulazimo u, mjesto gdje na pozornici nastupaju brojni glazbenici, mjesto gdje se dobro jede, dobro pije, gdje sve sjaji, a ljudi se zabavljaju u društvima oko velikih stolova i toplih peći. Zabava se širi i ukrašenim, koja nas ponovno vraća na Trg Sv Trojstva, od kojega je sve i počelo, kako ove godine, tako i 2014., kada su se Tvrđa i AdventOsim središnje manifestacije u Tvrđi koja će svakodnevno započinjati u, Advent u gradu moći ćete doživjeti i tijekom dana, na još dvije lokacije.Uz prepoznatljivi, tradicionalni, najveseliji tramvaj u Hrvatskoj,na središnjem gradskom, koji posjećuje gotovo 15.000 ljudi u sezoni, centar grada dodatno će živnuti. U srcu grada, osječkoj dnevnoj sobi, također će se moći pojestiili posjetitiu desetak kućica uz koje će se nalaziti i prozirna,s okićenim borom. Ona će „najaviti“ kupole koje nas očekuju u Tvrđi te će se u njoj uz božićnu glazbu moći ugrijati svi posjetitelji gradskog središta, prolaznici i turisti koji će ovdje napraviti predah, udahnuti božićnu atmosferu, ili samo započeti svoju šetnju zimskim Osijekom.Važan adventski program Osijeka je ikod Sokola. Ove zime čeka nas puno toga novoga na najvećem klizalištu u Slavoniji.i one malo veće, sportske igre i rekreacija, sve na ledu, u pokretu, u sjajno uređenom ledenom carstvu našeg grada.Sve navedeno pomirit će ranije događaje, iskustva, želje i osigurati pravi ugođaj Adventa kroz cijeli dan, kroz cijeli grad.Ovog Adventa, grad će disati kao jedno. Ovog Adventa, pokazat ćemo zajedništvo. Ovog Adventa, poklonit ćemo si ljubav.Još je, još je 36 dana do Božića. Nema vremena za gubljenje. Počnite pripremati svoju ljubav. Prema sebi, svojima, svojem gradu, dragom gostu. Zamotajte je u zagrljaje, osmijehe, poljupce i topla rukovanja. Sigurno nećete pogriješiti.Nakon Adventa slijede nam božićna i novogodišnja događanja koja će potrajati sve do 7. siječnja i koja će nas u pravom raspoloženju uvesti u 2020. godinu.