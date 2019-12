od 30. studenog do 24. prosinca 2019

Tijekom trajanja manifestacije Advent u Osijeku je sdogovorila mogućnost ostvarenja popusta na povratne karte redovitih vlakova prema Osijeku iz svih kolodvora u Hrvatskoj i Sloveniji!Prilikom kupnje, u kolodvoru udaljenomod Osijeka, naglasite namjeru putovanja na „Advent u Osijeku“. Tako ostvarujete popustDa biste prilikom povratka osoblju u vlaku mogli potvrditi ostvarenu namjeru putovanja, vašu kartu tijekom boravka u Osijeku ovjerite u turističkom info-centru i glavnom uredu Turističke zajednice grada Osijeka.Adrese ureda Turističke zajednice na kojimamožete ovjeriti povratnu kartu HŽPP-a su:- Glavni ured: Županijska ulica 2, u Gornjem gradu. Radno vrijeme od 8 do 20 sati, subotom i nedjeljom od 9 do 20 sati- Info-centar: Trg Svetog Trojstva 5, u starom gradu Tvrđi. Radno vrijeme od 8 do 20 sati, subotom i nedjeljom od 16 do 20 sati- Ovjera vaše povratne karte omogućuju vam da pri povratnom putovanju osoblju u vlaku potvrdite da ste zaista ostvarili pravo na popust, posjetili i nadamo se uživali tijekom Adventa u Osijeku!Tijekom trajanja akcije u kojem ostvarujete početnih 40% popusta na povratne prijevozne karte željezničkog prijevoznika HŽPP, od 30. studenog do 24. prosinca 2019., a nakon što kartu ovjerite u uredu TZ Osijek, vaša karta postajekod naših partnera!Provozajte se turističkim čamcem, gliserom i ostalim danima u prosincu uz gratis kuhano vino, čaj i tople dekice za ugodniju vožnju te upoznajte Osijek s rijeke koja vas svojom skrivenom romantikom i prirodnim ljepotama i u ovo doba godine jednostavno poziva da fotografije s vožnje odmah podijelite s prijateljima na društvenoj mreži!Tura-vožnja traje 45 minuta.Cijena vožnje s obračunatim popustom: 40,00 KN po osobi (uz pokaz akcijske karte HŽPP-a, ovjerene u TZ Osijek)ukrcaj/iskrcaj je na dravskoj Vodenici - mlinu na Solarskom trgu/Promenadi, a čamac-gliser će vas voziti uzduž grada te do obližnjih dravskih ritova. Svaki polazak prima 7 putnika s kapetanom-skiperom. Svi putnici za vrijeme vožnje su osigurani prslucima za spašavanje. rezervaciju termina izvršite na telefon obrta Old Town Izleti: 099 756 93 60 najbliži ured za ovjeru prijevozne karte: Županijska ulica 2, Gornji grad)Pokrenimo grad! Neka vas ponese predbožićna atmosfera i navijanje. Doputujte vlakom u Osijek u nedjelju 8. prosinca, posjetite Advent u Osijeku i sajam na glavnom trgu, a zatim puni dojmova od 15 sati podržite naš i vaš omiljeni nogometni klub! Nakon pobjede, a čega drugoga zaista, iz Gradskog vrta se zaputite ponovno na adventski sajam, ovaj put u Tvrđu! Ne zaboravite prije kupnje ulaznice vašu povratnu prijevoznu kartu ovjeriti u uredu TZ Osijek, u blizini glavnog trga.- 50% popusta na cijenu ulaznice uz pokaz ovjerene prijevozne karte (50% popusta na ulaznice vrijedi za osobe koje nisu članovi Bijelo-plavog kluba, dok članovi Bijelo-plavog kluba na kupnju ulaznice ostvaruju ukupno 75% popusta na redovnu cijenu ulaznice)- 30% popusta na cijenu artikla/suvenira iz Fan Shopa NK Osijek (Popust se može ostvariti isključivo prilikom preuzimanja kupljene ulaznice)preuzimanje ulaznice ili suvenira: od ponedjeljka do petka u tjednu prije utakmice, od 10 do 15 sati na portirnici Stadiona Gradski vrtPokrenimo grad! Neka vas ponese predbožićna atmosfera i navijanje. Doputujte vlakom u Osijek u nedjelju 15. prosinca, posjetite Advent u Osijeku i sajam na glavnom trgu, a zatim puni dojmova od 15 sati podržite naš i vaš omiljeni nogometni klub! Nakon pobjede, a čega drugoga zaista, iz Gradskog vrta se zaputite ponovno na adventski sajam, ovaj put u Tvrđu! Ne zaboravite prije kupnje ulaznice vašu povratnu prijevoznu kartu ovjeriti u uredu TZ Osijek, u blizini glavnog trga.- 50% popusta na cijenu ulaznice uz pokaz ovjerene prijevozne karte (50% popusta na ulaznice vrijedi za osobe koje nisu članovi Bijelo-plavog kluba, dok članovi Bijelo-plavog kluba na kupnju ulaznice ostvaruju ukupno 75% popusta na redovnu cijenu ulaznice)- 30% popusta na cijenu artikla/suvenira iz Fan Shopa NK Osijek (Popust se može ostvariti isključivo prilikom preuzimanja kupljene ulaznice)preuzimanje ulaznice ili suvenira: od ponedjeljka do petka u tjednu prije utakmice, od 10 do 15 sati na portirnici Stadiona Gradski vrtDođite na Advent u Osijeku, bez brige kad vam odlazi zadnji vlak! Prenoćite u Apartmanima Butterfly u samom centru Osijeka, nedaleko glavnog trga:- 30% popusta na noćenje (za rezervirana min. 2 noćenja)prije dolaska potrebno je izvršiti rezervacijuprije ulaska u sobu, potrebno je izvršiti ovjeru karte u uredu TZ grada Osijeka (najbliži ured: Županijska ulica 2, Gornji grad)Adresa: Ružina 20Telefon: 098 964 8098Facebook: Butterfly ApartmentsDođite na Advent u Osijeku, bez brige kad vam odlazi zadnji vlak! Prenoćite u Apartmanu Batory u samom centru Osijeka, nedaleko željezničkog kolodvora:20% popusta na noćenjeprije dolaska potrebno je izvršiti rezervacijuprije ulaska u sobu, potrebno je izvršiti ovjeru karte u uredu TZ grada Osijeka (najbliži ured: Županijska ulica 2, Gornji grad)Adresa: Ulica Stjepana Radića 42Rezervacije putem e-mail adrese:Facebook: Apartman BatoryDođite na Advent u Osijeku, bez brige kad vam odlazi zadnji vlak! Prenoćite u jednom od četiri apartmana grupacije Esseker u nedaleko starog grada Tvrđe ili centra Donjeg grada:15% popusta na noćenjeprije dolaska potrebno je izvršiti rezervacijuprije ulaska u sobu, potrebno je izvršiti ovjeru karte u uredu TZ grada Osijeka (najbliži ured: Trg Svetog Trojstva 5, Gornji grad)Telefon: 097 900 4884Web:Dođite na Advent u Osijeku i adventski sajam u starom gradu Tvrđi svakog dana od 17 do 22 sata. Posjetite gastro-kućicu „Kao nekad kod bake“ i kušajte omiljeno jelo svakog Osječanina, Slavonca i Baranjca, ukusnu i hrskavu lepinju Langošicu u klasičnoj slanoj verziji ili pak "pojačane" raznim slatkim i slanim prelijevima te punjene sirom i šunkom!gratis 1 proizvod na svaka tri kupljenaprije dolaska potrebno je izvršiti ovjeru karte u uredu TZ grada Osijeka (najbliži ured: Trg Svetog Trojstva 5, Tvrđa)Obrt BomiDođite na Advent u Osijeku i adventski sajam u starom gradu Tvrđi svakog dana od 17 do 22 sata. Posjetite gastro-kućicu „Slavonska čarolija“ i kušajte hrskavu slavonsku lepinju Langošicu u društvu okusa iz Dalmacije, slasnih mirisnih fritula!gratis 1 proizvod na svaka tri kupljenaprije dolaska potrebno je izvršiti ovjeru karte u uredu TZ grada Osijeka (najbliži ured: Trg Svetog Trojstva 5, Tvrđa)Obrt MatiDođite na Advent u Osijeku i adventski sajam u starom gradu Tvrđi svakog dana od 17 do 22 sata. Posjetite obrtničku kućicu „Hekleraj i Kičeraj“ smještenu na Trgu Vatroslava Lisinskog, kupite kakvu simpatičnu štrikanu igračku ili se zaogrnite toplom odjećom kako biste što dulje mogli šetati čarobno ukrašenim starim gradom i istraživati ostale obrtničke i ugostiteljske kućice, a kasnije bezbrižno i toplo dočekati vaš vlak!10% popusta na 1 artikl (osim na proizvode već sniženih cijena)prije dolaska potrebno je izvršiti ovjeru karte u uredu TZ grada Osijeka (najbliži ured: Trg Svetog Trojstva 5, Tvrđa)Obrt Kuna