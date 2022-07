nije idealno

Copacabanu

prvi kupači

dvije godine

rekonstrukciji i dogradnji sportskog kompleksa

46 godina

od 9:00 do 19:00 sati

besplatan ulaz

10 kuna

15 kuna

20 kuna

besplatni

15 kuna

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Pročitajte i..

Iako nedjeljno jutro, sunce se sakrilo iza oblaka, na obnovljenustigli su i Podsjetimo, nakon, Kopika je sinoć i svečano otvorena. U siječnju ove godine započeli su radovi naCopacabana. Riječ je o prvoj sveobuhvatnoj obnovi najpopularnijeg osječkog kupališta otkako je ono izgrađeno prijeKopika je otvorena svakim danom, a cijene ulaznica su:- djeca do 7 godina -- djeca od 8 do 15 godina, umirovljenici, invalidi (uz predočenje dokaza o statusu) -- ostali posjetitelji -radni dan/vikendSuncobrani će bitiza sve posjetitelje Kopike.Najam ležaljki za vrijeme radnog vremena od ponedjeljka do nedjelje iznosi