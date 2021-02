kupanja

Tekst i foto: Osijek031.com

Svim ljubiteljimau bazenskom kompleksu osječketeško je palo to što je kompleks cijelo prošlo ljeto bio zatvoren zbog fantomskih radova na obnovi koji do dana današnjegZato su polagali nade kako će se njihovoponovno otvoriti ove godine, uređeno, obnovljeno i s novim i bogatijim sadržajima, međutim –Naime, kako piše Glas Slavonije , 15. veljače gradonačelnikpotpisao je rješenje ojavne nabave za rekonstrukciju i dogradnju sportskog kompleksa (bazena) Copacabana.Na natječaj je pristigla samo jedna, zajednička ponuda tvrtke, „teška“. Obzirom da je procijenjena vrijednost nabave iznosilate je cijena pristigle ponude viša od osiguranih sredstava naručitelja, Grad je ponudu odbio kao. Nitko drugi nije se ni javio na natječaj.Nakon poništavanja natječajaviše nikakva mogućnost da se kompleks u ljeto otvori za građane, tvrdi, predsjednik Uprave Osijek-Koteksa. Da je kojim slučajem došlo do potpisivanja ugovora, postojala je mogućnost da se Kopika otvori za ljetnu sezonu, barem dva bazena za rekreativce.“, izjavio je Škorić.Iz Grada se jošoko toga što će dalje biti s projektom obnove Kopike koji kao da je. Raspisivanje novog natječaja je moguća opcija, no pitanje je hoće li on završiti istim ishodom kao i ovaj poništeni. Osim toga, dok bi izvođač ušao u radove već bismo bili u ljetu i sezona kupanja na bazenima bi i ovako i onako propala.Tu je i faktor nadolazećihkoji će se održati u svibnju. Obzirom da sadašnja gradska uprava sigurno odlazi s vlasti, moguće je da se taj projekt viševeć će se prepustiti novoj upravi i novom gradonačelniku da odluče što će s tim.Uglavnom, sve ovo znači kako će Osječani, kao i brojni posjetitelji Kopike iz okolnih mjesta, i drugu godinu zaredom ostati bez svog omiljenog kupališta te će utjehu morati potražiti u Dravi ili na nekom od bazena u drugim slavonskim gradovima.