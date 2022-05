Ivan Radić

Tekst i foto: Osijek031.com

Gradonačelnik Osijekai zamjenik župana osječko-baranjskogobišli su danas radove naGradonačelnik Radić istaknuo ješto se itekako vidipopularne Kopike. Nakonovo je prva ozbiljna rekonstrukcija omiljenog gradskog kupališta, apo prvi će put dobiti. Oba bazena će biti prilagođeni, a Okrugli bazen dobit će brojne. Cijene upada još uvijek, ali Radić obećava kako će biti pristupačne građanima.Radić je najavio još nekoliko novosti: ove godine po prvi put na Kopiki će se održatia početkom lipnja započinjena Želji istim pijeskom kojim je nasipana i Kopika.Što se tiče restorana, on će do daljnjega biti. Naime, narušena mu je statika pa će biti ili kompletno obnovljen ili će se srušiti i graditi novi.je izjavio kako se ovdje ne radi o šminkeraju, već ovrijednom. OBŽ je u 2022. godini osiguralaza ovu svrhu, a Lukić je istaknuo kako s radošću očekuje prvo punjenje te potom otvorenje bazena u srpnju., predstavnik izvođača radova, tvrtke, podsjetio je kako je riječ o zahtjevnom projektu jer se mijenja kompletan sustav odvodnje bazenske vode, ali i sustav kanalizacije. Do sada se klorirana voda puštala u tok rijeke Drave, a ovom rekonstrukcijom u Dravu će ići, a cijeli objekt bit će spojen na kanalizacijsku mrežu grada.Radovi dobro napreduju, do sada sukod oba bazena. Nazapočelo se s lijepljenjem keramike, dok je drugi bazen, onaj okrugli, pripremljen za lijepljenje.U restoranu, odnosno kafiću, postavljaju se, strojarnica je kompletno gotova, sva oprema se spaja, uskoro dolaze stolarija i fasada. U prosjeku je angažirano između, ovisi koja je faza radovanije bilo dana čekanja ili stajanja.Crnković ističe kako se radilo konstantno, a bazeni bi trebali biti otvoreni u srpnju. „“, zaključio je Crnković.Radić je na kraju istaknuo kako projekt obnove Kopike ima. Druga faza su preostala dva bazena koji će se također obnoviti. Projekti su pripremljeni, a obnovu preostala dva bazena Grad će prijaviti u trećem kvartalu 2022 godine preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Ministarstva turizma.