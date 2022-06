dravske plaže i bazenskog kompleksa

Copacabani

planiranom dinamikom

srpnja

Ivan Radić

Hoće li to biti koji dan ranije ili kasnije nije toliko važno koliko je važno da radovi budu kvalitetno izvedeni. Kopika dvije godine nije radila, 46 godina nije obnavljana. Napravili smo ju u najkraćem mogućem roku i Osijek će prvi put dobiti olimpijski bazen koji će udovoljavati svim normama svjetske plivačke federacije

Olimpijski bazen

anitarijama, svlačionicama

okrugli bazen s atrakcijama

prilagođena osobama s invaliditetom

30 milijuna kuna

kanalizacijske, hidrantske i vodoopskrbne mreže

neutralizacije bazenske vode

klorirana voda

Grada Osijeka

besplatan

10 kuna

15

20 kuna

15 kuna

7000 kubika pijeska

Želje

15. kolovoza

Igor Pandžić

čisti i održava

dobru suradnju

Tekst: Osijek031.com

Foto: Osijek.hr

Pročitajte i..

Radovi na uređenjuna osječkojtekui bazeni će u prvoj polovicibiti spremni za kupače, poručio je danas gradonačelnik Osijekaprilikom obilaska radova sa suradnicima.“, izjavio je gradonačelnik.trenutačno je pod keramikom, kao i bazen s atrakcijama. Zgrada strojarnice sa si drugim pripadajućim sadržajima također je izvedena i slijede hortikulturni radovi.Osim olimpijskog, rekonstruiran je i, a oba će bazena biti. Vrijednost radova u prvoj fazi rekonstrukcije iznosiRadovima su prethodili kompleksni radovi infrastrukture, prije svega izgradnje, te. Dosad se u Dravu ispuštala, a sada će ići pročišćena. Cijeli kompleks bit će spojen na kanalizacijsku mrežu Kako smo već pisali , poznate su već i cijene ulaska na Kopiku. Za djecu do sedam godina ulazak je. Cijena pojedinačne dnevne ulaznice za djecu od 8 do 15 godina, umirovljenike i invalide iznosi. Ostali posjetitelji za ulaz na kupalište za radnog dana izdvojit će, a subotom i nedjeljom. Najam ležaljki za vrijeme radnog vremena od ponedjeljka do nedjelje iznosiUređuje s i dravska plaža na Kopiki gdje su Grad Osijek i Hrvatske vode prošle godine nasipali oko. Osvježeni su i obojani tuševi, slavine, klupe i stalci za bicikle, a uređeno je i igralište za mali nogomet, odbojku i košarku. Postavljeno je 80 novih ležaljki i uređene su kabine.Što se tiče radova na nasipavanju pijeska na kupalištu kod ””, oni neće moći započeti prije, jer se čeka dogovor između izvođača radova i nadležnog ministarstva.Direktor Unikomadodao je kako se cijeli prostor sustavno, što će djelatnici ove osječke komunalne tvrtke nastaviti raditi cijele ljetne sezone.Gradonačelnik Radić istaknuo jeŠportskih objekata, Unikoma i Hrvatskih voda rekavši kako je siguran da će i ovog ljeta naši sugrađani uživati na dravskoj plaži.