Uistinu mi je drago i neizmjerno sam sretan i ponosan što smo danas, kao što smo najavili na otvorenju bazenskog dijela Copacabane. Kupalište koje je jedno od simbola grada Osijeka. Ovo je prva temeljita i kompletna kupališta nakon 46 godina, što jako puno znači za sve nas

U siječnju ove godine započeli su radovi na. Riječ je onajpopularnijeg osječkog kupališta otkako je ono izgrađeno prijeDanas, 16. srpnja gradonačelnik, župan, te članovisvečano su otvorili- rekao je gradonačelnik Radić.Nakon 46 godina, imamokojisvim normama vodenih sportova. Osim olimpijskog bazena,je i, s. Također novost je iRadovima su prethodili kompleksni radovi, prije svega izgradnje, te neutralizacije bazenske vode. Dosad se u Dravu ispuštala, a sada će ići. Cijeli kompleks bit će spojen na kanalizacijsku mrežu Grada Osijeka.Kopiku očekuje još jedna, druga po redu. U prvoj fazi obnovljen je olimpijski bazen i bivši duboki bazen. Druga faza su preostala dva bazena koji će se također obnoviti.Kopika svoja vrata za posjetitelje otvara sutra u- djeca do 7 godina - besplatan ulaz- djeca od 8 do 15 godina, umirovljenici, invalidi (uz predočenje dokaza o statusu) - 10 kuna- ostali posjetitelji - 15 kuna radni dan/ 20 kuna vikendSuncobrani će bitiza sve posjetitelje Kopike.Najam ležaljki za vrijeme radnog vremena od ponedjeljka do nedjelje iznosi 15 kuna.