Copacabana

9:00 sati

Radić

Dugo smo čekali.

Činilo se nemogućim.

U rekordnom roku.

Prvi pravi Olimpijski bazen u Osijeku.

Još 3 puta spavamo.

Kopika dvije godine nije radila, 46 godina nije obnavljana. Napravili smo ju u najkraćem mogućem roku i Osijek će prvi puta dobiti olimpijski bazen koji će udovoljavati svim normama svjetske plivačke federacije

Radić

dobro napredovali

dvije faze

dva bazena

U nastavku vam donosimo cijene dnevnih ulaznica:

Još samo malo je ostalo! Osječko kupalište Copacabana svoja vrata otvara u nedjelju u 9:00 sati! Službeno otvorenje je u subotu, ali prvi radni dan je u nedjelju u 9:00 sati. Gradonačelnik Radić je sinoć na svom Instagram profilu najavio: "Kopika dvije godine nije radila, 46 godina nije obnavljana. Napravili smo ju u najkraćem mogućem roku i Osijek će prvi puta dobiti olimpijski bazen koji će udovoljavati svim normama svjetske plivačke federacije" – izjavio je gradonačelnik. Kako smo već pisali, radovi na obnovi su dobro napredovali, a obnova Kopike ima dvije faze. Druga faza su preostala dva bazena koji će se također obnoviti. Projekti su pripremljeni, a obnovu preostala dva bazena Grad će prijaviti u trećem kvartalu 2022 godine preko Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Ministarstva turizma. U nastavku vam donosimo cijene dnevnih ulaznica: - djeca do 7 godina - besplatan ulaz - djeca od 8 do 15 godina, umirovljenici, invalidi (uz predočenje dokaza o statusu) - 10 kuna - ostali posjetitelji - 15 kuna radni dan/ 20 kuna vikend Najam ležaljki za vrijeme radnog vremena od ponedjeljka do nedjelje iznosi 15 kuna.