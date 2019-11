P

od 3. do 7. lipnja 2020.

jubilarnog 20. Pannonian Challengea

21. izdanja

od 3. do 7. lipnja 2020.

BMX-a, rola, skateboarda i romobila

Festival je odavno nadrastao granice Hrvatske, a već nekoliko godina smo iznimno respektabilan festival na svjetskom nivou. Mi smo oni koji smo počeli od ničega, a uspjeli smo stvoriti važno i veliko natjecanje, a znate zašto? Jer volimo to što radimo, i jer volimo svoj grad. Volimo sugrađane i pružamo im iskustvo koje se može vidjeti u svega nekoliko svjetskih gradova, koji ugošćuju natjecanja u urbanim sportovima. Prošle smo godine obilježili jubilej, a sada smo već prepoznati u cijelom svijetu i samo rastemo. Pridružite nam se na najboljem provodu, vidimo se na lijevoj strani Drave

Jurica Barać

Tekst: Pannonian team

Foto: Samir Kurtagić

[6.6.2019.]

iduće godine održat će seNakon što je ovogodišnje izdanjeoduševilo sve posjetitelje, doznali smo datume idućeg,vodećeg izdanja urbanih sportova u ovom dijelu Europe. Datume si na vrijeme upišite u kalendare jer urbani sportovi i odlična glazba pokreću sve posjetitelje do ranih jutarnjih sati.Lijeva obala Drave na vas čekaNajbolji vozačikao i proteklih godina spremni su za nezaboravan vikend u Osijeku, a organizatori su unaprijed ispričavaju na rasprodanim sobama i gužvama u gradu te najavljuju da će ovo biti najbolji i najveći Pannonian Challenge do sada.Ove godine nije bilo slobodnog smještaja u Osijeku i okolici, a grad je bio življi no ikada što atmosfera Pannonian Challengea može potvrditi. Imamo najveći i najopremljeniji skate park u jugoistočnoj Europi, više od 300 vrhunskih sportaša i nikad bogatiji nagradni fond. Odlična je prilika uvjeriti se kako najbolji svjetski vozači voze po osječkom skate parku.Također, BMX i skate su uvršteni na popis Olimpijskih sportova, pa će te gledati vratolomije budućih Olimpijaca..' – izjavio je, voditelj projekta Pannonian Challenge.Pannonian Challenge za svoje novo izdanje priprema do sada neviđen spektakl, upišite datume u kalendare i posjetite najbolje natjecanje urbanih sportova u ovom dijelu Europe. Osijek vas čeka!