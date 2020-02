Urbani prostori grada

Sretan sam što zajedno sa svojim timom mogu najaviti 21. Pannonian Challenge! Od 3. do 7. lipnja čeka nas sigurno najuzbudljiviji i najekstremniji Pannonian do sada jer ove godine pomičemo granice još dalje. Dovodimo preko 300 najboljih sportaša svijeta, radimo veliku rekonstrukciju skate parka te uvodimo nove discipline i projekte koji će obilježiti nadolazeće godine Pannoniana. Ove godine imamo čast predsjedati Europskom unijom koja nudi velike prilike za sport i mlade. Na tragu toga s ponosom najavljujem ERASMUS+ projekt koji je Udruga Pannonian dobila u suradnji s partnerima iz Estonije, Ukrajine, Slovenije, Poljske i Irske. Osim toga, Pannonian će dati svoj doprinos i Olimpijskim igrama – Igor Vukadinović Poky sudit će u kategoriji BMX, Zdenko Liška Lile sudjelovati u izgradnji parka za Igre, a i naš Marin Ranteš cilja na odlazak u Tokyo. Ovo je mega iskorak i ogroman ponos svih nas koji godinama radimo na razvoju urbanih sportova. Hvala svima na podršci.

Jurica Barać

Pannonian Challenge je centralni srednje europski događaj urbanog sporta koji uspješno promovira ne samo grad Osijek već i cijelu Hrvatsku ali i regiju. Iznimno mi je drago da ovako pozitivna priča dolazi iz Osijeka i Slavonije. Istaknuo bih kako je od 2018. godine Hrvatska na vrhu europskih zemalja po aktiviranju projekata i sredstava iz ERASMUS+ programa te čestitam Pannonian timu i na ulasku u Erasmus obitelj

Krešimir Šamija

Izvrstan spoj ekstremnih sportova, glazbe i zabave već devet godina za redom dovodi nas u Osijek, iako je sam festival kvalitetom i značajem odavno prerastao granice Slavonije i Hrvatske. Ove godine ćemo se i češće viđati u Osijeku, obzirom da je upravo taj grad odabran kao prvi 5G grad u Hrvatskoj

Igor Duić

Iznimno mi je drago što će i ove godine Osijek ugostiti brojne posjetitelje na Pannonian Challengeu koji se etablirao kao najveća manifestacija ekstremnog sporta u ovom dijelu Europe. Ovakva događanja omogućuju destinacijama promjenu percepcije među turistima, ali i repozicioniranje u okviru postojećeg proizvoda. Hrvatski kontinent ima zaista puno toga za ponuditi i siguran sam kako će Osijek, ali i čitava Slavonija uz ovakve i slične inovativne proizvode i ponude iz godine u godinu privlačiti sve veći broj turista.

Gari Cappelliu

Svi već znaju da je Pannonian Challenge ucrtan na svjetsku mapu velikih natjecanja, da svaki natjecatelj ekstremnih sportova zna da po bodove mora doći u Osijek, a svi znaju da će konkurencija kao i uvijek do sada biti iznimno jaka. To je ono što nas sve čini ponosnima, zbog čega je Pannonian događanje koje se ne propušta i zbog kojeg mu svi redom iskazuju zasluženi respekt. Kapa do poda cijeloj organizacijskoj ekipi.

Žana Gamoš

Pannonian Challenge je primjer vrhunske manifestacije, od sadržaja do organizacije, koja u najboljem mogućem svjetlu predstavlja adrenalinsku stranu Osječko-baranjske županije. S godinama je izašla iz okvira grada, županije pa čak i Hrvatske i danas je sportsko-turistički događaj koji je poznat i priznat u svijetu. Nastavit ćemo pružati snažnu podršku u ime Županije i drago mi je što je Vlada RH prihvatila pokroviteljstvo i time iskazala snažnu potporu promociji i razvoju sporta na istoku Hrvatske.

Ivan Anušić

Tekst: Pannonian Challenge Team

Foto: Samir Kurtagić

uvijek su pričali drugačije priče, a upravo jedna takva ispričana je danas u prostoru. Otvorena su vrata najvećem regionalnom festivalu ekstremnih sportova, a samo dio onoga što posjetitelje očekuje na 21. izdanju Pannonian Challenge festivala predstavljeno je na konferenciji za medije. Organizatori su najavili novu dimenzijuJedno je sigurno, Pannonian Challenge i ove godine sprema ekstremno dobru zabavu s lijeve i desne obale Drave od. Osječki skate park, na lijevoj obali, ostaje najveći i najbolje opremljen u ovom dijelu Europe, a ove godine ugostit će svjetska sportska imena koja će u Osijeku, kao posljednjoj stanici prema, pokazati i testirati svoje vještine.Festivalski glazbeni program seli na novu lokaciju - novi trg u Tvrđi ispred Društveno-kulturnog centra Stara pekara, s desne strane Drave, odjekivat će taktovima najpoznatijih glazbenika u Hrvatskoj i regiji.. potvrdili su svoj dolazak na Pannonian, a osječkiuskočit će sa svojim već dobro poznatim playlistama.“– s ponosom je istaknuo, direktor festivala.“, istaknuo je zamjenik državnog tajnika u Središnjem državnom uredu za Šport, g.Brzina na Pannonianu nije novost no ove sezone velika novost je brzina kojom informacije o ovogodišnjem izdanju festivala stizati do posjetitelja a za što se pobrinuo generalni sponzor Pannonian Challengea. „“, dodao jeiz A1 Hrvatska.Stoga nema sumnje kako će Osijek početkom lipnja postati središtem kontinentalnog turizma.“ – istaknuo je ministar Turizmačije ime je na konferenciju za medije došla pomoćnica Snježana Brzica.Pannonian Challenge cijenjen je među sportašima i gostima diljem svijeta upravo zbog svoje mješavine profesionalnog sporta, ali i vrhunske zabave i gostoprimstva. Stoga ne čudi činjenica kako su za vrijeme trajanja festivala u Osijeku smještajni kapaciteti puni. “” – istaknula je zamjenica gradonačelnika Grada Osijekai pozvala sve sugrađane i goste na adrenalinsku zabavu, dobru gurmansku ponudu, uživanje u genijalnoj prirodi i osječkoj opuštenosti.Zahvaljujući dugogodišnjoj podršci Grada i Županije, Pannonian Challenge postao je festival o kojemu se priča i izvan granica grada, regije i Hrvatske, a ove godine stigla je i podrška Vlade Republike Hrvatske. „“ - izjavio je župan Osječko-baranjske županijei već rezervirao svoje mjesto na tribini u skate parku.Kako bi se ostatak Hrvatske na vrijeme zagrijao za Pannonian Challenge, organizatori su najavili i drugi Challenge Tour koji će od ožujka do svibnja turirati u Zagrebu, Rijeci i Varaždinu, a po prvi put održat će se i biciklističko adrenalinsko natjecanje MTB Downhill u Orahovici. Sva tri izdanja Challenge Toura prijavljena su kao C1 događaj na kojemu će gostujući BMX vozači skupljati bodove za Olimpijske igre.Dok odbrojavamo dane do novog izdanja festivala, prelistat ćemo monografiju “PC XX: The Story”u kojoj se nalaze sve insajderske informacije o omiljenom događaju u gradu. Monografija se tipkala danima, skidala se prašina sa starih listova i nacrta skate parka, a glavni protagonisti s lakoćom su se prisjećali svojih početaka. Miris novih stranica monografije nije ostavio ravnodušnim njujorški Type Directors Club koji joj je u kategoriji Komunikacijski dizajn dodijelio posebno priznanje Certifikat za izvrsnost u primjeni tipografije. “y” svoj će interkontinentalni debi imati u New Yorku u ljeto ove godine, nakon čega će putovati svijetom kroz osam izložbiMi smo spremni za novi val ekstremnog sporta, a vi? Zaokružite datume na kalendaru i vidimo se na Pannonian Challengeu!