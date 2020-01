BMX natjecanje, FISE World Series

Najprestižnije svjetsko, dolazi u Osijek u sklopu ovogodišnjeg Pannonian Challengea Osijek će ove godine, zahvaljujući dugogodišnjim naporima organizatora Pannonian Challengea da natjecanje stave na listu, a zahvaljujući svesrdnoj potpori, ugostiti, najveći svjetski događaj urbanih sportova u sklopu kojeg će se dogoditi i Svjetski kup u disciplini BMX od 3. do 7. lipnja na lijevoj obali Drave. Tako će osječkim, uoči njihovog prvog nastupa navoziti najbolji svjetski BMX vozači, među kojima je i najbolji hrvatski BMX vozač,, izvjesni predstavnik Hrvatske na Olimpijskim igrama. Pannonian Challenge se ove godine održava 21. godinu za redom, a kao priznanje za njihovda od Osijeka naprave središte svjetskog adrenalinskog sporta dolazi i ova potvrda kvalitete njihovog rada.Vlada Republike Hrvatske na svojoj je 200. sjednici odobrila pokroviteljstvo nad međunarodnim festivalom urbanih sportova Pannonian Challengeom.’, poručio je predsjednik hrvatske Vlade’ izjavio je, organizator Pannonian Challengea.Pannonian Challenge gotovo od samih svojih početaka ima odličnu suradnju s', rekao je župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.Dogradonačelnica Osijekaistaknula je kako joj je iznimno drago što je Vlada RH donijela odluku o pokroviteljstvu te time prepoznala napore koje organizatori čine.' poručila je dogradonačelnica Osijeka Žana Gamoš.poželio je toplu dobrodošlicu timu Pannonian Challengea u globalnu FISE World Series obitelj istaknuvši pritom kako „“.Kako je BMX ove godine prvi put uveden kao natjecateljski sport na Ljetne olimpijske igre, predsjednik Svjetske biciklističke organizacije –je nadodao: 'Pannonian Challenge ove će se godine održati po 21. put na lijevoj obali Drave, u jednom od najopremljenijih i najvećih skate parkova u srednjoj Europi, u terminu od 3. do 7. lipnja 2020., a od ove godine je i dio FISE World Seriesa, a od ove godine postaje i Svjetski kup u discipline BMX.