[Foto: Dino Spaić/Osijek031.com, Samir Kurtagić i Dalibor Baurenfrajnd/Pannonian Challenge ]

Tekst: Pannonian team

Najava:

Nakon prvog, izrazito uspješnog dana, dobili smo i prve ovogodišnje pobjednike, koji su na svojim daskama na četiri kotača osvojili srca vesele osječke publike, ali i naklonost strogih sudaca. Naravno, riječ je o SKATE natjecanju, na kojemu su svoje vještine prvo odmjerili vrlo dobri amateri, među kojima se odmah izdvojiokoji je naposljetku i odnio pobjedu ispred drugoplasiranogi trećeplasiranogTada su, tijekom popodneva počeli skejtati izvrsni profesionalci, okrećući svoju dasku u nevjerojatnim kombinacijama i koristeći cijeli skate park na najbolji mogući način.Među profesionalcima je nastupila odabrana ekipa od oko, dok se napokon nije pronašao SKATE pobjednik 19. Pannonian Challengea –kojega je na drugom mjestu popratioi na trećem mjestu. Pobjednik je kući otišao bogatiji za iznos od 500€, dok su drugoplasirani i trećeplasirani osvojili nagrade od 300€ i 200€. Nagrada za best trick pripala je, a suce je osvojio trikom hardflip late flip te je kući otišao s novim satom Nixon.Usporedno sa samim SKATE natjecanjem, snage su u pred zainteresiranom osječkom publikom u plesnoj bitki odmjerili i B-BOYING eksperti u „“. Iako su svi plesači uistinu oduševili svojim akrobatskim pokretima u hip-hop ritmu, prvo mjesto osvojio je Vision (Ljubljana), drugu Boxer (Beograd), a treću 2nd Blind (Osijek).Nakon pregršt zabave tijekom dana u skateparku, odlična atmosfera sve posjetitelje čeka i u dvorištu Vege gdje večeras nastupaju Psihomodo pop i crnogorski rap dvojac Who See. Osječku će publiku do ranih jutarnjih sati zabavljati osječki DJ Milly. Ulaz na koncert je, a sve starta u