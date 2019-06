rođendansko slavlje

osječkoj galeriji Kazamat

20. Pannonian Challenge

DJ Omera i DJ Umba

Samira Kurtagića

PC XX: The Story“

[Foto: Matej Volarević, Andrija Ivanković/Osijek031.com, Dalibor Bauernfrajnd/Pannonian][5.6.2019., Galerija Kazamat]

Napomena: Fotke pregledavate KLIKOM na fotku ili strelicama lijevo-desno, kao na Facebooku ;-)

Žana Gamoš

Pannonian Challenge zaista je brend Grada Osijeka, a kada pogledam monografiju vidim koliko je ljubavi uloženo u razvijanje ove priče. Zasigurno ću je pročitati od početka do kraja!

Ivan Anušić

Entuzijazam mladih ljudi prerastao je u nešto što je značajno za cijeli svijet, a to potvrđuje i činjenica da je BMX prepoznat i kao olimpijski sport”. Pomoćnica ministra turizma, Snježana Brzica istaknula je kako je Pannonian Challenge događaj koji je poseban ne samo u Hrvatskoj, nego i šire - “Ovo je dokaz da mi znamo što hoćemo, a Osijek zasigurno zaslužuje imati ovakav događaj

Svjetsko, a naše!

Proslava je krenula i nikada nismo bili sretniji! 20. Pannonain je otvoren sinoć u Kazamatu predstavljanjem monografije u kojoj su skriveni neki od najsočnijih detalja razvoja PCa - knjiga će se moći vidjeti i na samom eventu ovih dana. Danas je SKATE dan i očekujemo preko 50 najboljih regionalnih skatera a navečer ludu zabavu u Vegi gdje nas čekaju Silente, Harvo Jay i Gužva! Vidimo se!

Jurica Barać

volonterOSi

Veseli nas i ove godine biti partner jubilarnog 20. festivala ekstremnog sporta Pannonian Challenge, ali prije svega prijatelj volontera, zaštitnog obilježja festivala, bez kojih sve ne bi bilo moguće. Kao i prijašnjih godina volontere smo educirali na temu financijske pismenosti, a u skate parku uređujemo volonterski centar gdje će moći predahnuti i napuniti baterije te odrađivati timske dogovore i pripreme

Iva Barbarić

[Foto: Dalibor Bauernfrajnd]

Tekst: Pannonian Team

najveći i najpopularniji festival ekstremnih sportova u regiji

spektakularan način

brojne lampione

tradicionalni party

PC XX: The Story

Aleksandre Živković

fotomonografije

dežurnim krivcima

Juricom Baraćem

Samirom Kurtagićem

početaka Pannoniana

300 sportaša

20.000 posjetitelja

atipičnu, kaotičnu, energičnu i punu pozitivnog naboja

Snježana Brzica

Žana Gamoš

Ivan Anušić

Saša Uranjek

Marin Ranteš

Dj Omera i DJ Umba

Tekst: Osijek031.com

Najave:

Pravovladalo je jučer u, gdje je tradicionalnom izložbom ekstremnih fotografija svečano otvoren jubilarniNo, uz tradicionalnu izložbu i party pod vodstvom statorsjedioca,, otvorenje ovogodišnjeg izdanja festivala je bilo izuzetno posebno i prilično emotivno, jer je pokraj action sport fotografijai mnogih drugih autora, predstavljena i monografija jednostavnog naziva „, u kojoj su retrospektivnim fotografijama festivala i bivšeg skate parka pridružene priče i anegdote o osnivačima, organizatorima, sportašima, glazbenicima, posjetiteljima – svima onima koji su zaslužni što je Pannonian Challenge danas ondje gdje jest. Monografija će svima zainteresiranima za vrijeme festivala biti dostupna upravo u skate parku, gdje se uz direktan pogled na sadašnjost, ali i budućnost festivala, može zaviriti i u njegovu zanimljivu, bogatu prošlost.Kako je bilo na otvorenju pogledajte u našoj galeriji fotografija..Samo riječi hvale za ovaj dugovječni festival na otvorenju je imala zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka,– “”.S njom se složio i osječko-baranjski župan,- “”. Direktor turističke zajednice Grada Osijeka na kraju je istaknuo – “”.“ – izjavio jei pozvao ekipu na 20. Pannonian ChallengeUoči same izložbe najboljem regionalnom festivalu ekstremnog sporta okruglu obljetnicu su čestitali i vrijedni, koji su u zrak pustili lampione koji su iznad Osijeka zasjali poput svjećica na torti. Svake godine sve veći broj volontera sudjeluje u organizaciji festivala, a podršku im daje prijatelj volontera – Zagrebačka banka. „“ poručila je, direktorica Marketinga Zagrebačke banke.Nakon odličnog partyja otvorenja, 20. Pannonian Challenge danas kreće u akciju, jer na scenu stupaju skateri, koji će u kategoriji amatera skakati, grindati i balansirati u skate parku od 12 sati, dok se najbolji od najboljih, profesionalci, očekuju od 15 sati, nakon čega, u 18 sati, slijedi finale u toj, novopečenoj olimpijskoj disciplini. Dodjela nagrada pobjednicima održat će se u 19.30, a potom svi posjetitelji, zajedno sa sportašima, sele u Vegu, gdje ih od 22 sata dočekuje Silente, a potom i legendarni osječki bend - Gužva u 16ercu, Harvo Jay i Igra&ziherice. Zabava do jutra je zagarantirana, iako svima na umu mora biti da festival traje još čak tri dana, pa je potrebno štediti energiju za brojna daljnja uzbuđenja i iznenađenja., svečano je otvoren sinoć i to naNajprije su volonteri Pannoniana pustilis pješačkog mosta kao simbolički znak otvorenja festivala, a potom je u galeriji Kazamat održanotvorenja uz velik broj fotografija s prethodnih izdanja festivala.Ipak, ovo otvorenje bilo je specifično po jednoj stvari: obzirom da je ovo jubilarno 20. izdanje PC-a, na njemu je svečano promovirana fotomonografija „“ autoriceNa promociji je predstavljen kratak filmić o nastanku, a potom je održan i razgovor s „“: autoricom knjige, organizatorom festivalai osječkim fotografomkoji je najzaslužniji za izbor sjajnih fotografija u knjizi.Barać i Kurtagić su se ukratko prisjetilii kako je festival prešao dug put od male, lokalne atrakcije do globalnog poznatog festivala koji je postao jedan od najprepoznatljivijih brendova Osijeka te koji će ove godine okupiti preko, više odte ponuditi bogat i zanimljiv sportsko-glazbeni spektakl.Aleksandra Živković svoju je fotomonografiju opisala kao „“, kakav je i sam festival bio još od svojih prvih dana.Svojim dolaskom i kratkim obraćanjem okupljenima promociju i otvorenje podržali su pomoćnica ministra turizma, zamjenica gradonačelnika, župan Osječko-baranjske županijei direktor Turističke zajednice Grada Osijeka. Među brojnim poznatim skejterima, rolerima i BMX vozačima, otvorenju je nazočio i, jedan od najboljih BMX vozača na svijetu i prošlogodišnji pobjednik Svjetskog BMX kupa.Nakon službenog otvorenja 20. Pannonian Challengea, ekipa se preselila u dvorište Kazamata gdje je uživala u zvučnim čarolijama majstora osječke DJ scene –